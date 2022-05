FC Bayern: Salihamidzic stärkt Sané – "Wir glauben total an Leroy"

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic stärkt Offensivstar Leroy Sané. Comeback gegen Wolfsburg geplant.

München - Das 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart und die anschließende Meisterschalenübergabe in der Allianz Arena verpasste Leroy Sané als einziger Profi des FC Bayern.

Der 26-jährige Offensivstar verbrachte den Sonntagabend zu Hause und kurierte einen Magen-Darm-Infekt aus. Nun ist Sané aber wieder fit, am Donnerstag kehrte er ins Mannschaftstraining zurück. Und am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg soll er sein Comeback geben.

Sané mit einer enttäuschenden Rückrunde für den FC Bayern

Es wäre ja gar nicht so unwichtig, dass sich Sané mit einer guten Leistung und einem positiven Gefühl aus dieser Saison verabschiedet. Zu enttäuschend verlief die Rückrunde für ihn. Nach einer starken Hinserie mit insgesamt 22 Torbeteiligungen sank Sanés Bilanz nach dem Jahreswechsel auf nur noch sieben Scorerpunkte. Auch in puncto Defensivarbeit agierte der deutsche Nationalspieler nicht mehr so gallig, aggressiv wie in vielen Phasen der Hinserie.

Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wirkten ratlos, wenn sie Sanés Formtief erklären sollten. "Ich kann nicht sagen, warum er nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt", meinte der Coach: "Mein Tipp: Ihn selber fragen. Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht." Sané selbst schweigt, er äußert sich öffentlich nur ganz selten einmal.

Sané-Verkauf im Sommer ist kein Thema

Dafür ergriff nun Salihamidzic noch einmal das Wort und stärkte Sané. "Wir glauben total an Leroy, er hat großes Potenzial", erklärte Bayerns Sportvorstand: "Das haben wir auch ihm und seinen Beratern in vielen Gesprächen gesagt. Er war auf einem sehr, sehr guten Weg, aber klar: Er weiß auch, dass es in den letzten Wochen und Monaten nicht so gut war." Dennoch sei Sané "ein wirklich guter Junge", ergänzte Salihamidzic.

Ein möglicher Verkauf in diesem Sommer ist daher kein Thema bei Bayern. Die Münchner wollen mit Sané, Kingsley Coman (25) und Serge Gnabry (26/soll über 2023 hinaus verlängern) als Außenstürmer-Trio in die Zukunft gehen.