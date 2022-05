Team-Kollege verplappert sich: Kommt Ryan Gravenbrech zum FC Bayern München?

Auf der Kabinen-Party am Mittwoch nach dem Schlusspfiff ging es anscheinend feuchtfröhlich zu: In einem Party-Video verabschiedete Ajax-Spieler Kenneth Taylor den 19-jährigen Ryan Gravenberch schon in Richtung FC Bayern München.

12. Mai 2022 - 12:23 Uhr | Christoph Streicher