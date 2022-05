Bundesliga im Liveticker: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern - Endstand 2:2

Jetzt ist es offiziell! Bei "Sky" bestätigt Hasan Salihamidzic, dass Robert Lewandowski die Bayern verlassen will. "Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde", so Salihamidzic. An der Haltung des Klubs hat sich aber nichts geändert. "Er hat gesagt, dass er gerne was anderes machen möchte", sagt Bayerns Sportvorstand: "Aber unsere Haltung hat sich nicht geändert: Lewa hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das ist Fakt."