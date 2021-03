FC Bayern ohne englische Woche: Darauf kommt es jetzt vor Dortmund an

Dem FC Bayern steht vor dem Topspiel am Samstag im Gegensatz zu Gegner Borussia Dortmund keine englische Woche bevor. Das Trainerteam um Hansi Flick kann somit an wichtigen Stellschrauben in der Trainingswoche arbeiten.

01. März 2021 - 19:51 Uhr | Christina Stelzl