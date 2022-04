FC Bayern: Nagelsmann mit Transfer-Ansage – Der Druck auf Salihamidzic steigt

Nach dem erneuten Aus des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League steht die Transferpolitik der Münchner abermals auf dem Prüfstand. Um die Ziele zu erreichen, fordert Julian Nagelsmann Verstärkungen für die neue Saison.

München - Der FC Bayern steht auf internationaler Bühne nach dem überraschendem Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal mit leeren Händen da.

Auf nationaler Ebene bleibt nach der Pokal-Klatsche gegen Gladbach in der zweiten Pokal-Runde nur die Deutsche Meisterschaft, die bereits am 23. April perfekt gemacht werden könnte.

Dennoch: Zu wenig für die Ansprüche der Münchner! "Wir sind im Pokal ausgeschieden und in der Champions League haben wir das gleiche Ergebnis erzielt wie in der letzten Saison. Das ist für Bayern München nicht ausreichend", ordnete auch Julian Nagelsmann nach der Partie auf der Pressekonferenz ein.

FC Bayern: Gnabry als einziger Offensiv-Star auf der Bank gegen Villarreal

Das Minimal-Ziel Halbfinale in der Königsklasse wurde abermals nicht erreicht. Zum zweiten Mal in Folge – letztes Jahr scheiterten die Münchner in der Runde der letzten Acht noch am Star-Ensemble von Paris St.-Germain. Bezeichnend: Gegen Villarreal saß neben dem noch leicht angeschlagenen Eric Maxim Choupo-Moting mit Serge Gnabry nur noch ein Offensiv-Star auf der Auswechselbank.

Bei Halbfinallist Liverpool konnte Jürgen Klopp am Mittwochabend beispielsweise mit Mohamed Salah, Thiago und Sadio Mané gleich drei Mal hochkarätig nachlegen. Reicht der Kader der Münchner nach den Abgängen von Thiago, David Alaba und Co. in den vergangenen zwei Spielzeiten einfach nicht mehr aus, um auf europäischer Ebene bestehen zu können?

Nagelsmann fordert abermals Verstärkungen auf dem Transfermarkt

Nach dem 1:1 gegen Villarreal sprach Nagelsmann Klartext und forderte Verstärkungen auf dem Transfermarkt. "Der Anspruch für den FC Bayern bleibt auch nächstes Jahr der gleiche. Wichtig ist, dass man auf der Seite das reinsteckt, was auf der anderen Seite rauskommen soll. Und, wenn der Anspruch der gleiche ist, dann werden wir, wie auch alle anderen europäischen Top-Klubs, uns umschauen müssen."

Klare Ansage des Bayern-Coaches in Richtung Hasan Salihamidzic! Bereits in der Winterpause hatte sich Nagelsmann neue Spieler gewünscht, doch es gab keine Übereinkunft. Nun untermauerte der 34-Jährige sein Anliegen und erhöht damit den Druck auf Bayerns Sportvorstand.

FC Bayern: Noch kein Neuzugang für die neue Saison

Mit Niklas Süle steht bereits ein ablösefreier Abgang im Sommer fest, auch der Abschied von Corentin Tolisso scheint bereits besiegelt. Robert Lewandowski und Serge Gnabry kokettieren Medienberichten zufolge ebenfalls mit einem Wechsel. Zwar stehen Ryan Gravenberch (19) und Noussair Mazraoui (24) bei den Münchnern hoch im Fokus, offiziell verkündet wurde bisher allerdings noch kein Neuzugang.

Unabhängig von den möglichen Ajax-Verstärkungen für die Zukunft sollte der FC Bayern im Sommer auf dem Transfermarkt nachlegen, will man das dritte Viertelfinal-Aus in Folge in der Königsklasse verhindern.