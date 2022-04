Lothar Matthäus kritisiert FC Bayern und Oliver Kahn: "In die falsche Richtung gerudert"

Lothar Matthäus übt nach dem überraschenden Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal Kritik am FC Bayern, insbesondere an Vorstandsboss Oliver Kahn.

14. April 2022 - 08:49 Uhr | AZ/dpa