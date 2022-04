Sogar Morddrohungen! Riesige Hasswelle gegen Familie von Bayern-Boss Salihamidzic

Nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League wird die Familie von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Zielscheibe von massiven, geschmacklosen Anfeindungen. Seine Frau erhält sogar Morddrohungen.

München - Bei einigen "Fans" des FC Bayern sind Frust und Enttäuschung über das bittere Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal in puren Hass übergegangen. Zur Zielscheibe wurde auch die Familie von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die neben übelsten Beleidigungen sogar Morddrohungen erhielt.

Seine Frau Esther Copado veröffentlichte in ihrer Instagram-Story eine Nachricht von einem User, der unverhohlen damit droht, sie und ihren Sohn mit einem Messer zu attackieren, sollte Salihamidzic den Klub nicht verlassen.

Diese Nachricht erhielt Salihamidzic' Ehefrau Esther Copado auf Instagram. © Screenshot Instagram (@yogaliebe.muenchen)

In einer zweiten Story veröffentlicht Copado weitere vollkommen geschmacklose Nachrichten. "Sag dem H***, er kommt nicht aus unserem Club raus", schreibt ein User und packt noch einen Mittelfinger-Emoji dahinter.

Salihamidzic-Ehefrau Esther Copado: "Mir tut ihr einfach nur leid!"

Die Ehefrau von Bayerns Sportvorstand reagiert nachvollziehbarerweise empört auf die Hassnachrichten. "Mit welchem Recht nehmen sich manche Menschen heraus, unsere Familie so anzufeinden? Ihr sagt, ihr seid Fans? Mir tut ihr einfach nur leid!", schreibt sie dazu.

Esther Copado reagiert nachvollziehbarerweise empört auf die Hassnachrichten gegen sich und ihre Familie. © Screenshot Instagram (@yogaliebe.muenchen)

Auch Sohn Nick Salihamidzic, der selbst in der Jugend des FC Bayern spielt, erhielt in Nachrichten massivste Beleidigungen und ging damit an die Öffentlichkeit. "F*** dich und deinen dummen, hirnlosen Vater. F*** insbesondere auch deine Schwestern ohne Respekt", schreibt ein User. "Sag' deinem Vater, er soll Nagelsmann sofort entlassen, oder ich f**** deine Mutter", kommentiert ein anderer.

In Salihamidzic' Familie seien "sowieso alle Hunde" und Nicks Vater "ein Versager". Auch ein Abgang des Sportvorstands wird von vielen auf geschmacklose Weise gefordert: "Bitte sag' deinem Vater, dass er sich verpissen und bei Hansi Flick entschuldigen soll."

Nick Salihamidzic spielt in der Jugend des FC Bayern. © IMAGO / foto2press

Nick Salihamidzic reagiert auf Anfeindungen

In seiner Instagram-Story echauffierte sich der 19-Jährige über die Beleidigungen und schoss gegen die Absender zurück. "Verrückt, wie schnell ihr 'Fans' eure Meinung wechselt. Verrückt, wie es jedes Mal, wenn Dinge gut laufen, nie mein Vater Schuld ist, aber jedes Mal, wenn etwas schlecht läuft, beschuldigt ihr ihn und terrorisiert unsere Familie mit Kommentaren und Nachrichten", schrieb er: "Gut gemacht, alle zusammen. Haltet doch in 'schlechten Zeiten' ein einziges Mal zu eurem Klub, unglaublich."

So reagierte Nick Salihamidzic auf die Hassnachrichten. © Screenshot Instagram (@nicksalihamidzic)

Familie Salihamidzic wurde schon nach dem Flick-Aus massiv beleidigt

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Familie von Bayerns Sportvorstand zur Zielscheibe von Hass und Hetze wird.

Schon im vergangenen Jahr sind Nick Salihamidzic und seine Mutter nach dem angekündigten Abgang des damaligen Trainers Hansi Flick, für den viele "Brazzo" verantwortlich gemacht haben, massiv beleidigt worden. Seinerzeit sah sich sogar Bayern-Präsident Herbert Hainer genötigt, sich öffentlich vor den Sportvorstand zu stellen und die Hassnachrichten zu verurteilen.