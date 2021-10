FC Bayern: Nachhilfe und Denkpause für Dayot Upamecano

Trainer Julian Nagelsmann gönnt Abwehrchef Dayot Upamecano, der bei der 0:5-Schmach in Gladbach ein Schatten seiner selbst war, bei Union Berlin wohl eine Pause.

München – Kaum aus dem Pokal ausgeschieden - nein: aus dem Pokal im höchstmöglichen Bogen rausgeflogen - reisen die Bayern nach Berlin. Aber nicht ins Olympiastadion, dem traditionellen Finalort, sondern nach Köpenick zu den Unionern.

Mit Wut im Bauch. Und Personal, das ähnlich wie Wutbürger, einiges geraderücken möchte. Doch welcher der Wutkicker darf sich überhaupt austoben am Samstag? Wer bekommt eine Denkpause nach der desolaten Leistung in Mönchengladbach? Wer darf mal die Beine hochlegen?

Fest steht: Es wird gewechselt. Julian Nagelsmann bestätigte, es gäbe "völlig unabhängig vom Ergebnis am Mittwoch Überlegungen, zu rotieren". Aber nicht "aufgrund schlechter Leistungen, denn es waren außer Torwart Manuel Neuer, alle nicht gut, alle nicht bei 100 Prozent", sagte der Cheftrainer.

Fragezeichen hinter Einsatz von Leon Goretzka

Nett ausgedrückt angesichts der historischen 0:5-Schmach. Außer Reha-Patient Sven Ulreich, Neuers Stellvertreter, könnte höchstens Mittelfeldspieler Leon Goretzka wegen einer Fleischwunde ausfallen. "Leon hat einen Tritt unterhalb des Knöchels bekommen", sagte Nagelsmann, "es ist schon besser. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann." Wenn nicht, stünde RB-Neuzugang Marcel Sabitzer parat.

Dass es mindestens eine Änderung in der Startformation geben wird, verriet Nagelsmann am Freitag: "Nikki wird wieder reinrutschen, weil er es auch gut gemacht hat, und entweder Upa oder Lucas eine Pause bekommen." Gemeint sind Innenverteidiger Niklas Süle, der sowohl gegen Hoffenheim (4:0) als auch in Gladbach (0:5) nur eingewechselt wurde, sowie Dayot Upamecano und Lucas Hernández.

Nagelsmann erklärt Upamecanos schwachen Auftritt gegen Gladbach

Dem Neuzugang von RB Leipzig, zuvor von einigen Medien als "Supamecano" gefeiert, unterliefen zahlreiche Patzer im Duell mit Gladbachs bulligem und durchsetzungsstarkem Doppeltorschützen Breel Embolo, der Upamecano einige Male davonlief oder ihn im Eins-gegen-Eins-Duell versetzte.

"Upa arbeitet viel mit seinem Körper, seiner Geschwindigkeit. Wenn er gegen Gegner spielt, die selbst schnell sind, wie Embolo, muss er seinen Stil ändern", sage Nagelsmann. Also am Stellungsspiel arbeiten, mehr mit Auge verteidigen, besser antizipieren. "Das sind Lerneffekte, die er braucht. Er ist ein junger Spieler", sagte Nagelsmann: "Er ist ein intelligenter Bursche und wird das lernen."

Dayot Upamecano tat sich in Gladbach extrem schwer. © picture alliance/dpa

Unions Stürmer Taiwo Awoniyi in Topform

Und Anschauungsunterricht erhalten, wie Süle und Hernández dann Taiwo Awoniyi stoppen sollen. Der Union-Star der Unioner erzielte sieben der bisher 13 Tore der Berliner. Was Nagelsmann natürlich nicht entgangen ist. "Awoniyi ist ein ähnlicher Stürmertyp wie Embolo - und in Topform. Unabhängig von der Leistung könnte es sein, dass wir Upa eine Pause geben."

Der 19-jährige Tanguy Nianzou kommt aktuell nicht für einen Einsatz infrage, war in Gladbach nicht mal im 20er-Kader. "Tanguy ist ein großes Talent mit viel Potenzial", sagte Nagelsmann über den Franzosen, der zuletzt am 18. September beim 7:0 gegen Bochum für 19 Minuten zum Einsatz gekommen war. Des Trainers Kritik: "Er muss seine Fehlerquote in Trainings und Testspielen heruntersetzen. Das ist in dem Alter normal. Es bedarf Zeit. Er ist ein Spieler, von dem ich viel halte, auch wenn er derzeit keinen leichten Stand hat."

Da ist Geduld gefragt. Eine Ausleihe in der Winterpause zum Zweck der Weiterentwicklung wird diskutiert. Doch Nianzou will bleiben, sich auf lange Sicht durchsetzen.