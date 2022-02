FC Bayern: Musiala soll gegen die Eintracht den Zehner geben

Vor dem Frankfurt-Spiel ist es die wichtigste Frage beim FC Bayern: Wer macht den Müller? Nagelsmann hat schon einen Favoriten.

München - Thomas Müller fehlt. Erstmals in dieser Saison steht der 32-Jährige seinen Bayern in einem Pflichtspiel, immerhin schon Nummer 34 in dieser Spielzeit, nicht zur Verfügung. In den bisher 33 Partien blieb der Offensiv-Allrounder lediglich einmal draußen, wurde nur beim 5:2 gegen Benfica Lissabon im Herbst eingewechselt.

Doch Immer-Stammspieler Müller hat sich zum zweiten Mal mit Corona infiziert, leidet jedoch nur unter milden Symptomen .

Und wer vertritt nun den Ersatzkapitän, den Spielertrainer, den Lautsprecher der Mannschaft am Samstagabend in Frankfurt? (18.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) Wer macht den Müller?

Macht Musiala gegen Frankfurt den Müller?

Wohl der 18-jährige Jamal Musiala. "Jamal ist der Kandidat Nummer eins auf der Position, um Thomas zu ersetzen", so Trainer Julian Nagelsmann, "er hat herausragend trainiert, sehr frisch, sehr lebendig, taktisch gut - das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ein Fragezeichen, wie lange er spielen kann. Jamal hat immer noch Trainingsrückstand, auch wenn er hart trainiert hat."

Schließlich hatte Anfang Februar auch Musiala eine Corona-Infektion, verpasste zwei Spiele und saß letzten Sonntag beim 4:1 gegen Greuther Fürth nur auf der Bank, weil er wichtige Trainingseinheiten verpasste.

Die hat Musiala unter der Woche aufgeholt und steht nun bereit, vor Joshua Kimmich eine Mischung aus Achter und Zehner zu geben - gegen den Ball defensiver und mit dem Ball entsprechend offensiver. Eine Rolle, die er bereits vor Weihnachten ausfüllte als die zentralen Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka fehlten.

Kommt Roca für verletzten Tolisso?

Musiala hat die Übersicht, die Ballsicherheit und die Klarheit in seinem Spiel ebenso wie die Müller'schen Überraschungsmomente. Was der Teenager nicht hat: Müllers Organ und Mitteilungsbedürfnis, das Coaching-Element. Was nicht ist (zumal mit 18!), kann ja noch werden.

Weil in Frankfurt gegen die Eintracht auch Mittelfeldmann Corentin ("Coco") Tolisso wegen eines am Sonntag erlittenen Muskelfaserrisses passen muss, könnte Marc Roca in die Startelf rücken, doch seit der Weihnachtspause hat der Spanier seinen Kurzzeit-Stammplatz vom Dezember und Anfang Januar (vier Spiele in Serie von Beginn an) wieder verloren.

Dass der 25-jährige Roca derzeit wieder nur zweite bzw. dritte Wahl ist, begründete Nagelsmann folgendermaßen: "Bei Marc ist es so, dass es keine Entscheidung gegen ihn ist. Coco war zuletzt sehr gut drauf. Und auf Josh Kimmich möchte ich ungern verzichten. Ich habe mich für Coco entschieden, nicht gegen Marc. Marc fehlt nichts, um immer wieder Spielzeit zu bekommen." In Frankfurt könnte er Musiala ablösen, wenn dieser erschöpft ist.

Auch Sabitzer stünde bereit

Aber auch Marcel Sabitzer stünde bereit, der in seiner Debütsaison in München bisher so unglücklich agierende Ex-Leipziger. "Gegen Fürth hat er es clever gemacht, auch wenn nicht viele ‚TV-Momente' dabei waren", wie Nagelsmann es formulierte. Er schätzt den 27-Jährigen, sagte am Freitag: "Sabi ist ein reflektierter Spieler und er macht sich Gedanken. Er kann noch befreiter sein, aber seine genialen Momente werden noch kommen. Ein Schlüsselmoment könnte ihm helfen, etwa ein Tor oder eine Vorlage zu machen." In 22 Partien konnte Sabitzer bisher noch keine Torbeteiligung verbuchen - wird also Zeit für einen Brustlöser.

Da Kingsley Coman (Nagelsmann: "King geht es wieder top") wieder fit ist, dürfte für Sabitzer diesen Samstag kein Platz in der Startelf sein. Und kommendes Wochenende, wenn die Münchner Bayer Leverkusen empfangen, könnte Müller bei mildem Verlauf seiner Corona-Infektion schon wieder zurück sein. Für ein Spiel könnte Musiala schon den Müller geben. Rein physiognomisch passt's ja: Schlaks ersetzt Schlaks.