FC Bayern in Pilsen: Neuer-Ausfall droht – auch Gnabry und de Ligt fehlen im Training

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss mit Blick aufs Champions-League-Spiel in Pilsen fleißig umplanen: Im Abschlusstraining fehlten neben Manuel Neuer unter anderem auch Serge Gnabry und Matthijs de Ligt.

München - Er hatte bereits vor dem Bundesliga-Hit bei Borussia Dortmund über Probleme mit der Schulter geklagt, für das Champions-League-Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN und im ) fällt Bayern-Keeper Manuel Neuer nach Informationen der " " nun aus.

Schulter-Probleme: Ulreich ersetzt Neuer voraussichtlich in Pilsen

Der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft fehlte am heutigen Dienstag im Abschlusstraining – es soll sich jedoch nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln.

So hatte der 36-Jährige schon im Vorfeld der Partie gegen den BVB nicht voll trainiert, dann aber in Dortmund auf die Zähne gebissen. Jetzt wird Neuer also geschont. Für ihn wird Sven Ulreich (34) zwischen den Pfosten stehen, als Ersatztorhüter kommen Johannes Schenk (19) und Jakob Mayer (20) in Frage.

Auch Serge Gnabry und Matthijs de Ligt fehlen im Abschlusstraining

Die Liste der im Abschlusstraining fehlenden Bayern-Profis war ohnehin recht lang, Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss voraussichtlich auf vielen Positionen umstellen.

Vermisst wurden unter anderem Serge Gnabry (Knie-Prellung) und Matthijs de Ligt (Adduktoren-Probleme). Dass die beiden fürs Pilsen-Spiel eine Option sind, ist derzeit zumindest fraglich.

Definitiv nicht dabei in Pilsen – daheim gab's ein souveränes 5:0 der Münchner – sind Alphonso Davies (Schädelprellung) und Jamal Musiala (Corona) sowie die Langzeitverletzten Lucas Hernández und Bouna Sarr.