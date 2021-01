FC Bayern: Hansi Flick - "Vielleicht haben wir die zwei Niederlagen gebraucht"

Für Hansi Flick, Trainer des FC Bayern, waren die jüngsten Niederlagen gegen Gladbach und Kiel ein Warnschuss zur richtigen Zeit.

München - Der Start in das neue Jahr verlief für den FC Bayern holprig. Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Mainz 05 (5:2) folgte die Pleite bei Borussia Mönchengladbach (2:3) und das Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (7:8 n.E.).

"Vielleicht haben wir die zwei Niederlagen gebraucht, um die Sinne zu schärfen", erklärte Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag. Zwar gab es vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg einen knappen 2:1-Sieg, dennoch müsse die Mannschaft "schnell wieder in die Erfolgsspur kommen, da reicht nicht ein Spiel", so Flick.

Flick: "Es sind keine Maschinen, das sind Menschen"

"Wir hoffen, dass wir in Augsburg die Dinge wieder so sehen, wie gegen Freiburg", erklärt der Bayern-Coach vor dem Duell am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) bei den Fuggerstädtern.

Flick nahm seine Spieler vor dem bayerischen Derby allerdings auch in Schutz: "Es sind keine Maschinen, das sind Menschen", sagte er. "Seit 2013 ist die Mannschaft in jedem Jahr Meister geworden und hat oft das Double geholt, 2020 sogar das Triple. Es sind einige Spieler dabei, die diesen langen Weg gegangen sind und sich immer wieder motiviert haben."