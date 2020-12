FC Bayern gegen Mainz 05: Manuel Neuer droht ein Negativrekord

Der FC Bayern ist zwar Tabellenführer in der Bundesliga, aber die Abwehr lässt zu viele Gegentreffer zu. Gegen Mainz kann Manuel Neuer eine legendäre Bestmarke einstellen - aber auch ein Negativrekord ist möglich.

München - Im Jahr 2020 eilte der FC Bayern München von Rekord zu Rekord. Zum Jahresauftakt gegen Mainz (Sonntag, 18.00 Uhr bei Sky und im AZ-Liveticker) wird Bayern-Keeper Manuel Neuer auf jeden Fall einen von zwei Rekorden einstellen - wobei er es auf einen der beiden sicherlich nicht abgesehen hat.

Neuer droht Einstellung eines Negativrekords von 2018

Unglaublich, aber wahr: Seit Oktober warten die Bayern schon auf ein Zu-Null-Spiel in der Liga. Das 5:0 gegen Frankfurt war das letzte, in dem der Tabellenführer kein Gegentor bekam und damit Manuel Neuer eine weiße Weste behielt. Kassiert der Rekordmeister auch gegen die 05er ein Tor, wäre es schon das neunte Spiel, in dem Neuer und seine Vordermänner nicht zu Null spielen. Das gab's bisher erst ein einziges Mal: Im Herbst 2018 mussten die Bayern in neun aufeinanderfolgenden Ligaspielen immer ein Gegentor schlucken.

Falls der Gegentor-Rekord nicht fällt, ist es ein umso erfreulicherer: Mit einem zu-Null-Spiel würde Neuer in der ewigen Bestenliste mit Oliver Kahn und seinen 196 Spielen ohne Gegentreffer gleichziehen.