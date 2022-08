FC Bayern gegen Frankfurt: Duell der Rio-Weltmeister Götze und Müller

Mario Götze, Siegtorschütze des WM-Finales 2014 in Brasilien, ist zurück in der Bundesliga und empfängt mit Frankfurt zum Saisonauftakt seinen Ex-Verein FC Bayern und Weltmeister-Kollege Thomas Müller.

Es war ein tristes Wiedersehen, damals vor etwas mehr als zwei Jahren in Dortmund. Das größte Stadion Deutschlands, der Signal-Iduna-Park, war beinahe menschenleer an jenem 26. Mai 2020 als mit dem Duell BVB gegen den FC Bayern der deutsche Clásico stattfand.

Ein Held vergangener Tage

Geisterspielmodus inmitten der (abflauenden) ersten Welle der Corona-Pandemie. Die Münchner sorgten mit dem 1:0 für die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Bei den Dortmundern kam zehn Minuten vor Schluss noch ein Held ins Spiel, ein Held vergangener Tage. Ein Geist seiner selbst.

Mario Götze, damals unter Trainer Lucien Favre nur noch Gelegenheitsjoker, steckte im Tief. Jenes 0:1 gegen die Bayern, seinerzeit wie heute im zentralen Mittelfeld angetrieben von "Spielertrainer" Thomas Müller, war bis dato Götzes 232. und letztes Bundesligaspiel.

Götze kehrt zurück

Diesen Freitag kehrt der Offensivspieler zurück auf die Bundesliga-Bühne und für Einsatz Nummer 233 (57 Tore für den BVB und Bayern) könnte es keinen schöneren Rahmen geben. Mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt eröffnet Götze die neue Bundesliga-Saison gegen den zehnmaligen Meister in Serie und damit Dauer-Titelverteidiger Bayern.

Zwei Weltmeister treffen aufeinander

Immer noch angetrieben vom ewigen Müller, der als deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal elf gewonnene Schalen in seiner Vita stehen hat. Erstmals seit Mai 2020 begegnen sie sich wieder auf dem Platz, die beiden Weltmeister von Rio de Janeiro 2014. Hier Götze (30), der Siegtorschütze zum 1:0 in der Verlängerung des Endspiels gegen Argentinien. Auf ewig wird Götzes Name mit dem Rio-Titel in Verbindung stehen.

Unglücklicher Wechsel zurück zum BVB

Dort Müller (32), der Torschützenkönig der WM 2010 in Südafrika und Führungsspieler in Joachim Löws Siegerteam vier Jahre später. Im Sommer 2014 waren beide Teamkollegen an der Säbener Straße, trainierten unter Pep Guardiola. Doch während Müller alle Coaches bei Bayern überdauerte, wechselte ein unglücklicher Götze 2016 nach drei Jahren in München zurück zum BVB - und wurde auch nicht glücklicher.

Von Eindhoven nach Frankfurt

Erst die beiden Spielzeiten ab August 2020 in der Eredivisie beim PSV Eindhoven ließen Götze wiedererstarken und reifen. Bis Frankfurt lockte und dem gebürtigen Memminger eine neue Chance und einen Dreijahreskontrakt gab. "Für mich war es eine gute Entscheidung", sagt Götze bereits nach wenigen Wochen, "das Komplett-Paket stimmt: Das Drumherum, die Fans, die Stadt, das Trainerteam, die Mannschaft - es fühlt sich richtig gut an."

Taktgeber gegen Magdeburg

Und es sah richtig gut aus wie Götze im DFB-Pokal in Magdeburg (4:0) als Taktgeber und Impulsgeber im halblinken Mittelfeld seine neuen Mitspieler zum 4:0 führte. Er wirkt fit, total austrainiert und gab - sonst eher introvertiert und ruhig - bei Interviews den auskunftsfreudigen Strahlemann.

Müllers 15. Profi-Saison bei Bayern

Natürlich kein Vergleich zu Plaudertasche Müller. Der geht locker wie eh und je in seine mittlerweile 15. (!) Profi-Saison im Bayern-Trikot und müsste wie so oft fürchten, mehr Zeit auf der Bank zu verbringen. Neuzugang Sadio Mané ist noch flexibler einsetzbar als Offensiv-Freigeist Müller, dessen Rolle als hängender Zehner hinter Robert Lewandowski es nicht mehr gibt im neuen 4-2-2-2-System von Coach Julian Nagelsmann.

Mit Lewys Abgang fehlt Müller ein eingespielter Partner. Er muss eine Reihe weiter hinten anders agieren, weil Serge Gnabry ins offensive Zentrum rückt.

Müller könnte Torschützenkönig werden

Dennoch tippt Karl-Heinz Rummenigge ausgerechnet auf Müller als Torschützenkönig mit 24 Treffern. Bayerns Ex-Vorstandsboss in "Sport Bild": "Er wird in der kommenden Saison mehr denn je gefragt sein als Torschütze, dafür möglicherweise dann etwas weniger als Vorbereiter." Letzte Saison traf er nur acht Mal, lieferte dafür aber 21 Torvorlagen (Bestwert).

Götze als WM-Joker?

Wenn Götzes Bundesliga-Rückkehr gelingt, könnte Bundestrainer Hansi Flick ihm nach rund fünf Jahren Pause (letztes Spiel war im November 2017 gegen Frankreich) zu einem Nationalelf-Comeback verhelfen. Götze & Müller gemeinsam bei der Winter-WM in Katar. Der eine vielleicht als goldener Joker - das hätte was...