FC Bayern: Einsatz von Goretzka und Martínez bei Klub-WM in Katar noch offen

Javi Martínez hat die Quarantäne nach seiner Corona-Infektion beendet, bei Leon Goretzka dauert sie noch bis zu diesem Freitag an. Ob das Duo mit dem Tross des FC Bayern zur Klub-WM nach Katar fliegt, ist noch unklar.

München - Die Teilnahme von Leon Goretzka und Javi Martínez bei der Klub-WM in der kommenden Woche ist noch offen. Das Mittelfeld-Duo des FC Bayern hatte sich zuletzt nach positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben. Für den Spanier Martínez ist diese bereits beendet, Goretzka muss noch bis einschließlich kommenden Freitag in häuslicher Isolation bleiben.

Ob die beiden am Turnier in Katar teilnehmen können, hängt nun von weiteren Corona-Tests ab. "Das müssen wir abwarten. Da kann ich noch nicht 100 Prozent sagen, ob sie dabei sind", erklärte Trainer Hansi Flick am Mittwoch: "Leon wird am Samstag noch einmal untersucht. Dann wird entschieden, ob er nachfliegt oder nicht."

Nübel und Nianzou fallen bei Klub-WM in Katar aus

Sicher fehlen wird hingegen Torwart Alexander Nübel. Der 24-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und fällt daher mehrere Wochen aus. Während die Mannschaft in Katar um den Titel kämpft, wird er seine Reha in München absolvieren.

Selbiges gilt für den langzeitverletzten Tanguy Nianzou. Das französische Top-Talent hatte sich im Dezember einen Muskelbündelriss zugezogen und arbeitet derzeit auf sein Comeback hin, am Dienstag absolvierte der 18-Jährige eine 70-minütige Reha-Einheit.

Bayern-Tross fliegt direkt von Berlin zur Klub-WM nach Katar

Für seine Teamkollegen steht dagegen ein straffes Programm an: Noch in der Nacht nach dem Freitagsspiel bei Hertha BSC (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) geht es direkt zur Klub-WM nach Katar. Im Emirat wollen die Münchner den sechsten Titel in einem Jahr holen. "Da würde die Mannschaft Geschichte schreiben, das ist unser Ziel", sagte Flick.

Die Mannschaft sei sich der Gefahren bei der Reise bewusst, sie "ist eine Abwechslung in dem Alltag, den du hast", betonte Flick. Allerdings sei es "von der Belastung her sehr hoch". Das erste Spiel bestreitet der Champions-League-Sieger am Montag im Halbfinale, das Finale sowie Spiel um Platz 3 finden am Donnerstag statt. Flick kündigte daher an, in Katar rotieren und sämtliche Spieler zum Einsatz bringen zu wollen.