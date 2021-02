FC Bayern: Miroslav Klose absolviert Praktikum beim AC Mailand

Aktuell absolviert Miroslav Klose den Fußballlehrer-Lehrgang des DFB. Im Rahmen seiner Ausbildung schaut der WM-Rekordtorschütze, der seit dieser Saison im Trainerstab von Hansi Flick ist, für ein Praktikum beim AC Mailand vorbei.

Mailand/München - WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose absolviert im Rahmen seiner Trainer-Ausbildung ein Praktikum beim italienischen Erstligisten AC Mailand. Wie die " " berichtete, hatte der Weltmeister von 2014 eigentlich schon im vergangenen Jahr bei Milan praktische Erfahrungen sammeln wollen, musste wegen der Corona-Pandemie seinen Aufenthalt in Mailand aber verschieben.

"Bald werde ich die Lizenz erhalten, um in den höchsten Ligen trainieren zu können. Ich bin dabei, eine fünfjährige Ausbildungsphase zu beenden, während der ich das Glück hatte, mit Joachim Löw im Nationalteam und mit der Jugendmannschaft des FC Bayern Erfahrungen zu sammeln. Ich will einen Schritt nach dem anderen machen, wie ich es als Spieler getan habe", sagte der 42-Jährige.

Miroslav Klose ist derzeit Assistenztrainer bei Hansi Flick

Seit 2016 arbeitet der Rekordtorjäger der deutschen Nationalmannschaft an seiner Trainerkarriere. In München betreute er zunächst die U17, aktuell ist er als Flicks Assistent für die Bayern-Stürmer zuständig. Seit vergangenem Sommer nimmt er am Fußballlehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teil.

Spielte von 2011 bis 2016 für Lazio: Miroslav Klose, mittlerweile Co-Trainer bei den Bayern-Profis. © dpa

"Ich kann viel lernen. Was die Zukunft betrifft, bin ich offen. Wichtig ist, Erfahrung zu sammeln und die Führung einer Mannschaft zu übernehmen", sagte Klose. In Italien hat er gute Kontakte. Beim Erstligisten Lazio Rom stand er von 2011 bis 2016 unter Vertrag.