Einzelkritik zu FC Bayern gegen FSV Mainz 05: Bestnoten für Musiala und Mané – Bayern nicht zu stoppen

Der FC Bayern zeigt sich weiter in Top-Form und schlägt den FSV Mainz 05 mit 6:2. Die Noten für die Münchner.

München - 2:0 in Hoffenheim, 3:0 in Barcelona und nun 6:2 gegen Mainz 05: Der FC Bayern hat eine perfekte Woche gekrönt und vorübergehend Platz eins in der Bundesliga von Union Berlin übernommen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann zeigte am Samstagnachmittag bei wunderbarem Herbstwetter eine Top-Leistung. Wer besonders brillierte: Die Einzelkritik der AZ.

Die Noten für den FC Bayern:

SVEN ULREICH – NOTE 4: Erneut als Vertreter des verletzten Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Parierte den Kopfball von Widmer (13.), hatte dann Glück, dass Burkardt und Lee nur Latte und Pfosten trafen (32.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wehrte Ulreich Burkardts Elfmeter ab, den er zuvor selbst mit einem Foulspiel verursacht hatte. Sekunden später war er bei Widmers Kopfball zum Mainzer 1:3 chancenlos (45.+4). Krasser Fehlpass vor dem 5:2 durch Ingvartsen (82.).

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 2: Der Marokkaner liegt in der internen Rangliste der Rechtsverteidiger derzeit vor Benjamin Pavard. Mazraoui ist den Tick stärker, agiler in der Offensive. Auch gegen Mainz mit einer ordentlichen Vorstellung. Defensiv sicher, vorne mit viel Schwung. Köpfte knapp vorbei am Tor (64.).

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 3: Der quirlige Burkardt bescherte Bayerns Abwehrkante einiges an Arbeit. In den allermeisten Duellen Sieger. Zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 2: Erneut mit einer ganz stabilen Vorstellung in der Abwehrmitte. Lief Lee souverän den Ball ab (27.). Bayerns bester Innenverteidiger in dieser Saison. Und heißer Startelfkandidat der Franzosen bei der WM.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Viel Dampf nach vorne über die linke Seite. Gutes Zusammenspiel mit Mané. Defensiv bisweilen ein bisschen sorglos. Insgesamt aber solide.

Jamal Musiala mal wieder kaum zu stoppen

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Die Kapitänsbinde scheint seine Brust noch ein Stück breiter zu machen. Ordnete das Spiel mit Ruhe und Übersicht. Tolle Diagonalpässe.

LEON GORETZKA – NOTE 2: Hat sich den Stammplatz im Zentrum von Marcel Sabitzer zurückerobert. Dynamischer Auftritt, so kennt und schätzt man Goretzka. Belohnte sich mit dem Kopfballtreffer zum 4:1 (58.).

SERGE GNABRY – NOTE 2: Die WM rückt näher – und Gnabry wird immer stärker. Gut für Bayern, gut für Hansi Flick. Erzielte ganz überlegt mit dem linken Fuß das 1:0 (5.), war stets gefährlich in der Offensive. Schlenzte knapp links am Tor vorbei (35.).

JAMAL MUSIALA – NOTE 1: Auf der Müller-Position als Zehner unterwegs. Nur ganz schwer vom Ball zu trennen, zielte nach hübschem Solo knapp rechts vorbei (17.). In der 28. Minute war er dann treffsicher: Traf präzise ins linke Eck zum 2:0. Scheiterte in der zweiten Halbzeit an Keeper Zentner und der Latte (63.). Wie eine Schlange bei seinen Dribblings, kaum zu stoppen.

Mané bestätigt aufsteigende Form - Choupo-Moting trifft erneut

SADIO MANÉ – NOTE 1: Mit deutlich aufsteigender Form und einer dicken Chance zu Beginn: Traf nach Gnabry-Flanke nur das Außennetz (3.). Legte Gnabry kurz danach das 1:0 herrlich auf. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte er per Elfmeter-Nachschuss auf 3:0 (44.). Zuvor war Mané von Hack gefoult worden. Hätte noch zwei, drei Tore mehr erzielen können. Flankte perfekt vor Goretzkas 4:1.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 2: Als Ballverteiler und Anspielstation ganz wichtig im Bayern-Sturm. Zum Beispiel bei Musialas Tor zum 2:0. Traf später aus ganz spitzem Winkel den Innenpfosten (54.) und dann nach Coman-Pass ganz lässig zum 6:2 ins Tor. Es läuft einfach. Nach der WM werden Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihm geführt.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Zur Halbzeit für de Ligt eingewechselt, spielte neben Upamecano in der Innenverteidigung. Und war gleich gefordert: Klärte im Strafraum per Kopf vor Lee zur Ecke (51.). Konzentriert.

Joker Mathys Tel sticht

MARCEL SABITZER – NOTE 3: Für Goretzka eingewechselt (60.). Hatte keine Probleme, an der Seite von Kimmich das Mittelfeld zu kontrollieren. Scheiterte an Zentner (83.).

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Löste den auffälligen Gnabry ab (60.). Wirbelte offensiv munter mit. Super Vorlage zu Choupo-Motings 6:2.

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 3: Kam für Musiala in die Partie (71.). Bewegte sich gut auf der Zehnerposition.

MATHYS TEL – NOTE 2: Durfte in der Schlussphase noch ein paar Minuten im Sturm sammeln, wurde für Mané eingewechselt (76.). Schoss sofort gefährlich aufs Tor (77.). Und dann traf er: Abgefälscht per Fernschuss zum 6:2-Endstand (79.).