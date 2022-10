Halbzeitfazit: Die Fans sehen ein tolles Spiel. Die Bayern gehen früh durch Gnabry in Führung, doch die Mainzer wollen sich nicht in die Rolle des Opferlamms drängen lassen und spielen sich auch die ein oder andere Chance heraus. Musiala erhöht nach eine knappen halben Stunde auf 2:0. Burkardt und Lee scheitern fünf Minuten später binnen drei Sekunden zwei Mal am Aluminium. Kurz vor der Pause legt dann Hack Mané im Strafraum, nach der VAR-Analyse zeigt Schiri Cortus auf den Punkt. Der gefoulte Mané tritt selbst an, scheitert zunächst an Keeper Zentner, kann dann aber doch noch den Abpraller zum 3:0 versenken. Damit war dann aber noch lange nicht Schluss. In der Nachspielzeit gibt es Elfer für Mainz, nach einem Foul von Ulreich an Burkardt. Auch hier tritt der Gefoulte selbst an und scheitert ebenfalls am Keeper. Ulreich lenkt das Leder über die Latte zur Ecke. Die bringt Martin mustergültig an den kurzen Pfosten, dort köpft Widmer zum 3:1-Anschlusstreffer ein. Jede Menge geboten also in Hälfte eins, so darf es im zweiten Durchgang gerne weitergehen.