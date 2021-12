Die Bayern-Stars feiern Weihnachten  und haben einen großen Wunsch

An Weihnachten geben einige Spieler des FC Bayern wieder Einblick in ihre weihnachtlichen Wohnzimmer. Der Wunsch: Im zweiten Wohnzimmer, der Allianz Arena, sollen bald wieder alle Roten zusammen Fußballfeste feiern.

Ein paar freie Tage können die Stars des FC Bayern noch genießen – am 2. Januar bittet Cheftrainer Julian Nagelsmann dann schon wieder zu ersten Einheit an der Säbener Straße. Die Winterpause ist in dieser Saison ziemlich kurz, bereits am 7. Januar (20.30 Uhr) empfangen die München Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenstart.

Heißt: Die freie Zeit nutzen, um Kraft und Energie fürs neue Jahr zu sammeln – und das Weihnachtsfest mit der Familie genießen.

Lewy, Müller & Co: Rot-weiße Weihnachtsgrüße

Auch heuer posteten die Bayern-Profis in den Sozialen Netzwerken wieder Eindrücke von ihren Festlichkeiten, Jamal Musiala etwa zeigte sich im roten Weihnachtspulli vor dem Christbaum, Kapitän Manuel Neuer im beigen Anzug mit weißem Hemd. Robert Lewandowski und Thomas Müller posierten neben ihren Frauen Anna und Lisa, während Vorstandschef Oliver Kahn allein in die Kamera lächelte.

Hinter ihm zu sehen: Die roten und weißen Weihnachtskugeln am Baum, ganz in den Farben des FC Bayern. Passend!

In einem Brief wandte sich die Mannschaft zudem an ihre Fans und Mitglieder. "Unser größter Wunsch zu Weihnachten lautet, dass wir alle endlich die Pandemie in den Griff bekommen", hieß es darin. Und weiter: "Die schönsten Spiele 2021 waren die wenigen vor vollbesetzten Fankurven. Ihr oben auf den Rängen, wir unten auf dem Rasen, zusammen vereint: So soll Fußball sein! Denn nur mit Euch im Rücken fühlt sich das Spiel auch wirklich komplett an."

Dem kann man sich nur anschließen.