FC Bayern: Jamal Musiala ist der Dribbelkönig der Bundesliga-Hinrunde

690 Spielminuten kam Jamal Musiala in der Hinrunde der Bundesliga zum Einsatz und zeigte, was für ein feines Füßchen er besitzt.

München - In 16 Spielen kam Jamal Musiala in der Hinrunde insgesamt 690 Minuten zum Einsatz. Der 18-Jährige ließ dabei immer wieder sein Talent und seinen Zug zum Tor durchblitzen.

Und so dürfte es nicht verwundern, dass der deutschen Nationalspieler der Dribbelkönig der Bundesliga ist.

In der Hinrunde kommt das Bayern-Talent auf ganze 1,3 erfolgreiche Dribblings im gegnerischen Strafraum pro 90 Minuten – kein anderer Spieler der Liga erreicht diesen Wert auch nur annähernd!

Keiner kommt an Dribbelkönig Musiala ran

Platz zwei belegt Ondrej Duda von Hertha BSC, der 0,6 erfolgreiche Dribblings im Sechzehner des Gegners verbuchen kann. Auf dem dritten Rang folgt der Stuttgarter Mateo Klimowicz. Der 21-Jährige brachte es in der Hinrunde auf 0,5 erfolgreiche Dribblings.

Die Statistik nahm alle Mittelfeldakteure unter die Lupe, die in den ersten 17 Saisonspielen mindestens 500 Spielminuten zum Einsatz kamen.

Jamal Musiala zeigt aber nicht nur im Eins-gegen-Eins seine Stärken, er wird auch immer torgefährlicher. Verzeichnete der 18-Jährige in der vergangenen Saison nur acht Scorerpunkte, so war er in dieser Spielzeit bei bisher 23 Pflichtspiel-Einsätzen bereits an elf Toren direkt beteiligt (sechs Treffer, fünf Vorlagen).

Diese starken Statistiken zeigen, über welch riesiges Entwicklungspotenzial Musiala verfügt – ein Youngster, an dem die Bayern in Zukunft noch reichlich Freude haben werden.