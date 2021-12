Leroy Sane: Leistungssteigerung dank Vertrauen der FC Bayern-Klubführung

Leroy Sane ist dankbar über das große Vertrauen, dass ihm die Führung des FC Bayerns entgegenbringt. So viel Zuspruch sei "nicht in jedem Klub eine Selbstverständlichkeit". Auch zu Trainer Julian Nagelsmann hat er eine besondere Beziehung.

München - Münchens Fußball-Nationalspieler Leroy Sane (25) erklärt seine Leistungssteigerung in der Bundesliga-Hinrunde auch mit dem Vertrauen, das ihm die Verantwortlichen des Rekordmeisters ausgesprochen haben. "Die ganze Klubführung, aber auch ein Uli Hoeneß hat sich bei mir gemeldet und mir absolute Unterstützung signalisiert", sagte Sane in der Bild am Sonntag: "So viel Zuspruch ist nicht in jedem Klub eine Selbstverständlichkeit."

Leroy Sane: "Ich bin besonders motiviert"

Mit elf Toren und zwölf Vorlagen ist Sane in seiner zweiten Saison nach dem Wechsel von Manchester City nach München unverzichtbarer Teil der Stammelf von Julian Nagelsmann. Zu seinem Trainer habe er "ein super Verhältnis", sagte Sane: "Er zeigt mir immer wieder auf, wie ich in seinem Spielsystem noch besser zur Geltung kommen kann und wie wir uns gemeinsam als Team verbessern können."

Die Anlaufschwierigkeiten in München, die er auch durch Verletzungsprobleme hatte, sind vergessen. Jetzt will Sane Titel - und nicht nur in der Liga. "In der Champions League entscheiden wie immer Kleinigkeiten und Tagesformen in diesem Wettbewerb. Ich habe ihn noch nicht gewonnen und bin daher besonders motiviert", sagte er.

Derzeit sieht Sane die Bayern mit Manchester City und dem FC Liverpool "am stärksten in Europa". Allerdings könne sich die Form Richtung Saisonende auch schnell ändern.