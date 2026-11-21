Am Tag nach dem denkwürdigen Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Abend zuvor stand am Samstag die Jahreshauptversammlung an. Harry Kane wurde bereits operiert. Bei Luis Díaz gibt es dagegen Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.

Gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung gingen die Pannen beim FC Bayern weiter. Präsident Herbert Hainer wollte die Veranstaltung eröffnen, doch sein Mikrofon streikte. Ein Techniker musste kommen und ihm ein anderes Mikro reichen – es passte zu diesem vermaledeiten Wochenende der Münchner.

Am Freitagabend war das 1:1 gegen den 1. FC Köln längst nicht das Schlimmste, was dem Team von Trainer-Rückkehrer Vincent Kompany passierte. Neben Michael Olise (Fußprellung) musste auch Torjäger Harry Kane nach einem Zusammenprall vorzeitig ausgewechselt werden. Diagnose: Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk, mindestens drei Monate Pause.

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"Die Höhen und Tiefen des Lebens!", schrieb Kane am Samstagvormittag bei x.com zu einem Foto aus dem Krankenhaus, darauf zu sehen: der Engländer mit Schiene am linken Bein und zwei erhobenen Daumen. "Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist das eine Chance, Stärke zu zeigen und mich mit Blick auf 2027 weiter zu verbessern. Ich werde für die entscheidende Phase der Saison wieder frisch und bereit sein!"

AZ-Info: Díaz kehrt gegen Lille womöglich zurück

Und doch war es an Bayerns schwarzem Freitag natürlich ein Schock für die Münchner, die in der Offensive bereits auf Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise und Alphonso Davies verzichten müssen. Díaz könnte nach AZ-Informationen womöglich am Mittwoch in der Champions League bei OSC Lille wieder spielen, wenn alles perfekt läuft.

Man brauche jetzt "unglaubliche Leistungen von Spielern, die es vielleicht noch nicht gewohnt sind, diesen Druck zu haben beim FC Bayern", sagte Kompany: "Wir werden alle zusammen versuchen, aus dieser Situation eine starke zu machen. Das macht der FC Bayern immer wieder und das wollen wir jetzt auch machen." Kane wurde bereits in der Nacht auf Samstag "erfolgreich operiert", wie Hainer berichtete: "Lieber Harry, wir sind sicher, dass du noch stärker zurückkommst."

Im BMW Park war neben den gewonnenen Titeln der vergangenen Saison auch Kanes Ballon d’Or ausgestellt – und in einer Ecke stand ein großer weißer Kakadu, der die Mitglieder anschaute. Einen ähnlichen Kakadu hatte sich Kompanys Mannschaft nach einer Titelfeier im Käfer-Restaurant dauerhaft "ausgeliehen".

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Rummenigge sorgt mit Aussagen über Musiala für Aufsehen

Doch wirklich feierlich und ausgelassen war die Atmosphäre in der Halle nicht, dafür war die Themenlage zu ernst. Denn neben der Kane-Verletzung trübte auch die Diskussion um Jamal Musiala die Stimmung. Und zwar gewaltig. Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hatte die Debatte nach dem Köln-Spiel weiter befeuert. Auf die Frage, ob er befürchte, dass Musiala sein früheres Leistungsniveau nicht mehr erreiche, antwortete Rummenigge bei Sky: "Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen, weil das, was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er ja mal hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat."

Schon zuvor hatten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa öffentlich Zweifel gestreut. Dreesen habe ja schon gesagt, so Rummenigge weiter, "wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen - mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich, mit Verlaub, nicht mehr darstellbar."

Rummenigge: "Kann mir nicht vorstellen, dass ein Verein Musiala kaufen würde"

Musiala hatte im Februar 2025 einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Mit rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt gilt der Nationalspieler als Topverdiener der Bayern neben Kane. Musiala fehlte in den vergangenen Monaten lange wegen diverser Verletzungen, zudem leidet er an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen. Deshalb könne er sich auch "nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde. Das ist ein Problem", sagte Rummenigge.

Die Fragen lauten nun: Wie geh es weiter mit Musiala? Und was wollen die Bosse mit dem öffentlichen Druck bewirken? Kommt es gar zu einer vorzeitigen Trennung? Hoeneß (krank) und Rummenigge (75. Geburtstag seines Bruders) waren auf der Jahreshauptversammlung nicht anwesend.