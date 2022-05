"Das nächste Level": Musialas hohe Ziele bei Bayern und im DFB-Team

Bayern-Juwel Jamal Musiala will bei den Münchnern und in der deutschen Nationalmannschaft den Sprung zum Stammspieler schaffen. Der Triumph bei der WM ist sein Ziel: "Den Titel mit Hansi holen."

Marbella/München - Der 7. Juni wird für Jamal Musiala (19) ein besonderer Tag, ganz sicher. Dann nämlich trifft der Youngster des FC Bayern in München mit der deutschen Nationalmannschaft auf England. Es geht um Punkte in der Nations League, für Musiala ist es aber auch eine Reise in die Vergangenheit.

Im Alter von sieben Jahren war der Offensivstar mit seiner Familie einst nach England gezogen, er wurde beim FC Chelsea ausgebildet, als 16-Jähriger wechselte er schließlich zum FC Bayern. Musiala pendelte zudem lange zwischen deutschen und englischen Juniorenauswahlteams, ehe ihn der damalige Bundestrainer Joachim Löw Anfang 2021 bei einem Besuch in München zur endgültigen DFB-Wahl überredete.

Musiala: "England ist meine zweite Heimat"

Welch ein Glück für Löw-Nachfolger Hansi Flick! "England ist meine zweite Heimat und wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", sagte Musiala nun bei "Sport1": "Die Entscheidung, für Deutschland zu spielen, war dennoch die richtige für mich." Das Spiel im Juni bedeute ihm "sehr viel". Kann man verstehen.

Musiala will seine Position im DFB-Team verbessern

Für Musiala geht es in den vier Partien der Nations League gegen Europameister Italien (4. und 14. Juni), den EM-Zweiten England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni) darum, seine Position im Team weiter zu verbessern. Mit Flick hat er einen großen Förderer als Coach, schon bei Bayern pflegten die beiden ein ausgezeichnetes Verhältnis.

"Am Anfang haben wir gar nicht so viel geredet, weil die Mannschaft wichtige Spiele in der Champions League hatte", erinnerte sich Musiala: "Aber er ist dann mal auf mich zugegangen und hat gesagt, dass er meinen Spielstil mag und ich weiter an ihm festhalten soll." Mit Erfolg.

Nun hat Musiala höchste Ziele für die WM in Katar im Winter: "Jeder träumt davon, eine WM zu spielen. Wir wollen den Titel mit Hansi holen und ich will meinen Teil dazu beitragen."

Thomas Müller – ein starker Konkurrent

Auch beim FC Bayern hofft Musiala auf einen Stammplatz, mit Thomas Müller gibt es aber weiter einen starken Konkurrenten im zentralen offensiven Mittelfeld. "Thomas will immer und bei allem gewinnen, er ist ein großes Vorbild, von dem man vieles mitnehmen kann", sagte Musiala anerkennend: "Allein wie lange er schon konstant auf diesem Niveau spielt… Das ist auch mein Ziel. Ich will ein genauso konstanter Spieler werden und immer meine Leistung bringen."

Auch zu Lionel Messi blickt Musiala auf, wie er weiter erklärte: "Bei fast jedem Spiel von ihm habe ich mindestens einmal 'Wow' gesagt, er hat so viele besondere Dinge gemacht. Ich habe mir dann auch fest vorgenommen, dass ich die Leute mit meinem Spiel irgendwann auch inspirieren möchte. Er ist ein sensationeller Spieler."

Musiala ist auf einem guten Weg, ebenfalls eine große Karriere hinzulegen. Er sei "sehr dankbar, wie die letzten beiden Jahre für mich verlaufen sind, alles ging so schnell", sagte er: "Mein Ziel ist aber natürlich, in der nächsten Saison noch mehr Spielzeit zu bekommen und mir weiter einen Stammplatz zu erarbeiten. Ich will fit bleiben und mein Spiel auf das nächste Level bringen."