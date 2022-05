Traumklub Barcelona? Ex-Berater lästert über Lewandowskis Wechselwunsch

Robert Lewandowski möchte in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln. Sein ehemaliger Berater findet das sonderbar.

München - Robert Lewandowski will weg, am liebsten möchte der 33-Jährige den FC Bayern schon in diesem Sommer verlassen und zum FC Barcelona wechseln. Sein Berater Pini Zahavi sieht für Lewy keine Zukunft mehr an der Säbener Straße und sagt: "Für Robert ist Bayern Geschichte."

Ex-Berater von Lewandowski: "Dein ganzes Leben willst du zu Real Madrid"

Die Bayern-Verantwortlichen wollen ihren Torgaranten aber nicht ziehen lassen, er soll seinen Vertrag bis 2023 in München erfüllen. Zahavi hofft, dass sie ihre Meinung noch mal ändern, damit der Pole "zu dem Klub zu wechseln [kann], von dem er immer geträumt hat".

Dabei war in der Vergangenheit beim Thema Lewandowskis Traumklub aber niemals vom FC Barcelona, sondern dessen Erzrivalen Real Madrid die Rede.

Das verwundert auch Maik Barthel, der Lewandowski in der Vergangenheit beraten hatte. Er twittert mitten im Wechsel-Theater um den Nationalspieler: "Dein ganzes Leben willst du zu Real Madrid, um später vllt beim FC Barcelona zu landen? Ok".

Real Madrid in Poker um Lewandowski eingestiegen?

Spanischen Medienberichten zufolge ist ein Wechsel zu Real Madrid allerdings noch nicht vom Tisch: Wie die Sporttageszeitung "AS" berichtet, sollen auch die Königlichen in den Poker um Lewandowski eingestiegen sein. Nachdem der umworbene Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain seinen Vertrag beim französischen Scheichklub vor wenigen Tagen um drei Jahre verlängert hat, soll Real nun Interesse an Lewandowski haben.

Uli Hoeneß über Barcelona: "Müssen Künstler sein"

Traumklub hin oder her – Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat eine klare Meinung dem FC Barcelona, wetterte kürzlich gegen die Katalanen. "Die wollen Lewandowski angeblich haben, waren vor einem halben Jahr noch mit 1,3 Milliarden Euro verschuldet. Das müssen Künstler sein, in Deutschland wärst du damit längst insolvent!", so der 70-Jährige.