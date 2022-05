Verdächtiger Instagram-Post: Ryan Gravenberch kurz vor Unterschrift beim FC Bayern?

Noussair Mazraoui wechselt zum FC Bayern, sein Noch-Teamkollege Ryan Gravenberch freut sich auf Instagram darüber. Ein Hinweis, dass es auch bei ihm bald soweit ist?

München - Es stand bereits seit geraumer Zeit fest, jetzt ist es endlich offiziell: Mit Noussair Mazraoui hat der FC Bayern seinen ersten Sommer-Neuzugang verpflichtet! Der 24-Jährige hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Mazraoui wechselt von Ajax Amsterdam an die Isar, beim niederländischen Top-Klub spielte er seit 17 Jahren! Nun also die Luftveränderung mit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Diese könnte es womöglich auch für einen Noch-Teamkollegen von Mazraoui geben: Ryan Gravenberch.

Der Mittelfeldmann wird ebenfalls seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht – anders als Mazraoui ist der 20-Jährige aber nicht ablösefrei zu haben. Aktuell noch der Knackpunkt bei den Verhandlungen, doch laut "Bild" haben sich beide Seiten bei der Ablöse zuletzt deutlich angenähert. Bayern und Ajax sollen sich auf rund 25 Millionen Euro plus diverse Boni geeinigt haben.

Gravenberch: Erst drei Smileys, dann die Unterschrift bei Bayern?

Ein Instagram-Post von Gravenberch selbst heizt jetzt die Gerüchteküche weiter an. Am Dienstag postete er in seiner Story ein Bild von Mazraoui mit Bayern-Trikot.

Der Story-Post von Gravenberch. © Instagram: @ryanjiro_

Verdächtig: Den Post seines Teamkollegen hat er mit drei Herzaugen-Smileys versehen. Freude für den Transfer! Etwa weil Gravenberch bereits weiß, dass beide auch künftig zusammenspielen werden?

Titelfeier mit Ajax: Ryan Gravenberch (l.) und Noussair Mazraoui. © IMAGO/ANP

Gut möglich, dass es in den kommenden Tagen die nächste Vollzugsmeldung bei den Bayern zu vermelden gibt...