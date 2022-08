Das Jahr von Jamal: Wie Musiala selbst die Granden ins Schwärmen bringt

Bayerns Jungstar Musiala ist aus der Mannschaft "nicht mehr wegzudenken", sagt sein Trainer Nagelsmann. Auch Fußball-Granden wie Gündogan oder Matthäus geraten bei dem 19-Jährigen ins Schwärmen.

München - Ilkay Gündogan, seines Zeichens Mittelfeldspieler bei Englands Meister Manchester City und einer der besten seines Faches, veranstaltete am Donnerstagabend eine Frage-Antwort-Runde auf Twitter.

Als ihn ein User nach dem besten deutschen Talent dieser Tage im Weltfußball fragte, antwortete DFB-Nationalspieler Gündogan mit "Jamal Musiala" - und fügte noch gleich ein Feuer-Emoji hinzu. Der 31-jährige Routinier ist Feuer & Flamme für den Teenager des FC Bayern.

Musiala "einfach unfassbar schwer zu verteidigen"

Nicht nur er. Beim 5:3-Erfolg der Münchner letzten Samstag im Supercup bei RB Leipzig ließ Bayern-Trainer Julian Nagelsmann anstelle von Leroy Sané oder auch Kingsley Coman das Mega-Talent Musiala beginnen. Als Nebenmann von Thomas Müller im offensiven Mittelfeld wurde der 19-Jährige trotz der nur 60 Minuten Spielzeit zum Besten auf dem Platz, erzielte das 1:0 selbst, leitete das 2:0 ein und bereitete das 3:0 von Pavard meisterhaft vor.

"Was macht er denn jetzt wieder?", Rekordnationalspieler Lothar Matthäus outet sich als Fan von Jamal Musiala (hier gegen Leipzig). © picture alliance/dpa

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison demonstrierte Musiala sofort, dass er im Grunde unverzichtbar ist. "Weltklasse", attestierte ihm Nagelsmann, freute sich über "herausragende Aktionen". Der Mann mit der Nummer "42" sei "einfach unfassbar schwer zu verteidigen".

Und unfassbar schwer rauszulassen. "Wenn er so spielt, ist er nicht wegzudenken", sagte Nagelsmann. Höchstens mal zwischendrin schonen - so der Plan.

Im Grunde bestimmt Musiala, mit 17 Jahren, sechs Monaten und 23 Tagen jüngster Torschütze in der Bayern-Historie, seine Einsatzzeiten selbst. Nagelsmann erklärte vor dem Bundesliga-Auftaktspiel diesen Freitag bei Eintracht Frankfurt: "Am Ende ist es recht simpel. Ich habe ihn selbst sehr gelobt, aber am Ende weiß er: Wenn er seine Leistung nicht bringt, spielt er nicht. Er muss seine Leistungen bestätigen."

"Er neigt nicht dazu, Höhenluft zu haben oder komische Gedanken zu fassen", sagt Trainer Nagelsmann (r.) über Jung-Star Musiala. © picture alliance/dpa

"Ich saß beim Spiel in Leipzig neben Bundestrainer Hansi Flick und wir haben uns mehrfach angeschaut: Was macht er denn jetzt wieder? Wie er das Spiel immer wieder nach vorne angetrieben hat, war herausragend", schrieb Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kürzlich in seiner Kolumne für "skysport.de". Dass der DFB in Person von Direktor Oliver Bierhoff und Ex-Bundestrainer Joachim Löw es geschafft hat, den Deutsch-Briten Musiala von einer Karriere in der deutschen anstelle der britischen Nationalmannschaft überzeugt zu haben, sei ein Triumph. Denn, so Matthäus weiter: "Mit Musialas Fähigkeiten kann in Zukunft auch die deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren wieder um den Titel spielen." Angefangen mit der Winter-WM in Katar (ab 21. November). Musiala gilt als Fixpunkt in Flicks Planungen.

Teamkollegen, aber auch Konkurrenten: Die Bayern- und Nationalspieler Thomas Müller (l.) und Jamal Musiala. © picture alliance/dpa

2022 könnte das Jahr von Musiala werden

Dass dem Teenager all das Lob, das über ihn dieser Tage ausgeschüttet wird, zu Kopf steigt und er die Bodenhaftung verliert, glaubt Nagelsmann nicht: "Jamal ist ein super Kerl, sehr freundlich und wissbegierig. Er neigt nicht dazu, Höhenluft zu haben oder komische Gedanken zu fassen. Er wurde gelobt - zu Recht. Das ist auch okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass er abhebt." Was man an Musialas eigenen Aussagen ablesen kann. "Es ist eine Ehre, von solchen Menschen so ein Lob zu bekommen. Für mich ist das ein Zeichen, dran zu bleiben. Das pusht mich einfach, noch bessere Spiele zu machen", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Abheben? Höchstens in weitere Sphären, was seine Leistungen betrifft. Diese Saison mit der WM mittendrin könnte seine werden, das Jahr des Jamal. Der Supercup-Titel war erst der Anfang. "Ich will mich weiterentwickeln, mehr Spielzeit kriegen, mehr Tore schießen", hat er sich vorgenommen und sagt: "Ich möchte generell mein ganzes Spiel nach vorne bringen - und gefährlicher werden."