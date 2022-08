Titelhamster Kingsley Coman: Bayern-Star hat noch lange nicht genug

27 Titel hat Kingsley Coman schon, viele weitere sollen noch hinzukommen. "Ich möchte noch mehr Champions-League-Titel mit Bayern gewinnen."

München - Seit mittlerweile neun Jahren ist Bayern-Star Kingsley Coman im Profifußball aktiv. Seinen ersten Titel angelte sich der Franzose in der Saison 2012/13, als er eigentlich noch für die U19 von Paris Saint-Germain auflief. Weil er am 17. Februar 2013, bei der 2:3-Niederlage der Profis gegen Sochaux, aber die letzten drei Minuten randurfte, hat er auch seinen Anteil am Meistertitel von PSG – wenn auch nur einen eher kleinen.

Es war der Anfang einer großen Titeljagd. Coman wurde in allen seiner Profijahre nationaler Meister – zwei Mal mit PSG, ein Mal mit Juventus Turin und mittlerweile sieben Mal mit dem FC Bayern. Hinzu kommen unter anderem Pokal- und Superpokal-Siege sowie natürlich die Champions League. Am 23. August 2020 setzten sich die Münchner mit 1:0 gegen Paris durch. Torschütze: Kingsley Coman.

Der Moment der Entscheidung im Champions-League-Finale am 23. August 2020 in Lissabon: Bayern-Angreifer Kingsley Coman (r.) köpft zum 1:0 gegen Paris Saint-Germain ein und führt die Münchner damit zum Titelgewinn. © Rauchensteiner/Augenklick

Coman hat schon 27 Titel auf dem Konto

Der Franzose gehört zu den fleißigsten Trophäensammlern beim FC Bayern. Mit gerade einmal 26 Jahren hat er bereits 27 Pokale gewonnen. Zum Vergleich: Der sechs Jahre ältere Thomas Müller steht bei aktuell 31 Trophäen.

Coman, Bayerns Titelhamster, ist aber noch lange nicht am Ende – der Franzose hat große Ziele, sowohl mit dem Verein als auch mit der Nationalmannschaft. "Die Ziele, die ich habe, sind Ziele, die ich erreichen kann, wenn ich hart arbeite und natürlich mit etwas Glaube und Glück. Ich habe noch viel [zu erreichen]", sagte der Bayern-Star im Interview mit der " ".

Eines davon: Natürlich der WM-Titel mit Frankreich. "Ich möchte die Weltmeisterschaft gewinnen, weil ich sie verpasst habe", erklärt Coman. Der Franzose fiel beim Turnier 2018 mit einem Syndesmosebandriss aus, die "Équipe Tricolore" holte den Pokal ohne ihn.

Auch im Verein hat Coman klare Vorstellungen: "Ich möchte noch mehr Champions-League-Titel mit Bayern gewinnen. Es gibt nicht viele Leute, die sie schon so oft gewonnen haben, also möchte ich mehr gewinnen. Ich möchte einfach mehr Trophäen als Mannschaft und vielleicht auch als Einzelspieler gewinnen." Comans großes Ziel: Der Ballon d'Or, der Titel für den weltbesten Spieler des Jahres.

Coman dachte über Wechsel nach England oder Spanien nach

Anfang des Jahres verlängerte Coman seinen Vertrag beim FC Bayern, sein neues Arbeitspapier gilt nun bis 2027. Beinahe hätte Coman seine Trophäensammlung anderswo erweitern können – laut eigener Aussage dachte er über einen Wechsel nach England oder Spanien nach. "Das sind definitiv zwei Ligen, in denen ich eines Tages gerne spielen würde. Bevor wir uns geeinigt haben, habe ich wirklich darüber nachgedacht. Ich wollte etwas Neues ausprobieren, aber am Ende habe ich mit dem Verein gesprochen und wir haben uns geeinigt", erklärte Coman.

Am Ende entschied sich der Franzose also doch dafür in München zu bleiben: "Ich hatte das Gefühl, dass ich hier mehr zu tun habe, und deshalb habe ich mich entschieden zu bleiben. Mein Vertrag hat gerade erst begonnen. Ich möchte dem Verein zeigen, dass es richtig war, an mich zu glauben und mir diese Chance zu geben." Am besten noch mit vielen Trophäen für Bayerns Titelhamster...