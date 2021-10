Corona-Test am Dienstag: Bayern-Coach Julian Nagelsmann in Gladbach wieder dabei?

Die Partien des FC Bayern bei Benfica Lissabon und gegen die TSG Hoffenheim musste Julian Nagelsmann aus dem Krankenstand verfolgen. Am Dienstag unterzieht er sich einem erneuten Corona-Test. Ist dieser negativ, darf er im Pokal bei Borussia Mönchengladbach wieder dabei sein.

München - Steht Julian Nagelsmann beim Zweitrunden-Duell bei Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky, ARD und im AZ-Liveticker) wieder an der Seitenlinie? Der Trainer des FC Bayern hatte sich in der vergangenen Woche trotz vollständigen Impfschutzes eine Corona-Infektion eingefangen und daher die Partien bei Benfica Lissabon und gegen die TSG Hoffenheim vom Hotel bzw. der heimischen Küche aus verfolgt.

Dank Impfschutz: Nagelsmann kann sich freitesten

Wie Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montagabend am Rande der Premiere der neuen Doku-Serie "FC Bayern - Behind the Legend" bestätigte, wird sich der Trainer am Dienstag einem weiteren Corona-Test unterziehen. Fällt dieser negativ aus, darf er in Mönchengladbach wieder dabei sein. Grund dafür ist die Tatsache, dass der 34-Jährige über einen vollständigen Impfschutz verfügt.

Die beiden Spiele in Abwesenheit des Cheftrainers, der laut eigener Aussage in Folge seiner Infektion mit leichtem Fieber und Schnupfen zu kämpfen hatte, konnten die Münchner jeweils mit 4:0 gewinnen.