DFB-Pokal im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern live

Weiter geht's für den Rekordmeister! Vier Tage nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg über die TSG Hoffenheim muss der FC Bayern am Mittwochabend in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Borussia Mönchengladbach. Bei den Münchnern wird womöglich auch wieder Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie stehen können. Der 34-Jährige, der sich in der vergangenen Woche mit Corona angesteckt hatte, unterzieht sich am Dienstag einem erneuten PCR-Test. Fällt dieser negativ aus, wird er am Mittwoch wieder dabei sein. Verfolgen Sie die Partie der Bayern in Gladbach ab 20.45 Uhr live!