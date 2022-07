Bericht: Sadio Mané soll am Freitag ins Bayern-Training einsteigen

Bayerns neuer Stürmerstar Sadio Mané soll einem Bericht zufolge am Donnerstag in München landen und am Freitag erstmals an der Säbener Straße trainieren.

07. Juli 2022 - 11:52 Uhr | AZ/dpa