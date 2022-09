Sonderedition zum Oktoberfest 2022: FC Bayern präsentiert Wiesn-Trikot

Kurz vor dem Start des Oktoberfests hat der FC Bayern sein Wiesn-Trikot für die Saison 2022/23 offiziell vorgestellt.

München - Die fünfte Jahreszeit in München beginnt! Zwei Tage vor dem Start des Oktoberfests hat der FC Bayern sein neues Wiesn-Trikot präsentiert.

Das neue Leiberl ist in einem dunkelroten Bordeaux-Ton gehalten. Die Farbe ähnelt dem Ausweichtrikot der Münchner aus der Saison 2006/07. Ein feines Rauten-Muster zieht sich vertikal über die Vorderseite des diesjährigen Wiesn-Jerseys. Goldene Akzente an den Ärmeln, auf den Schultern und sowie bei den Sponsoren-Logos stellen eine Verbindung zur klassischen Tracht her.

Neues Telekom-Logo erstmals auf dem Bayern-Trikot

Das neue Sponsoren-Logo der Telekom (das "T" wird lediglich nur noch mit je einem Punkt links und rechts präsen­tiert) ist erstmals in diesem Look auch auf einem Bayern-Trikot zu sehen.

Wann die Bayern mit dem Sonder-Jersey auflaufen werden, ist noch nicht bestätigt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es aber am 30. September beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen sein.

Champions-League-Trikot im Schafkopf-Stil

Nachdem der FC Bayern das Heim- sowie das Auswärtsdress bereits vor einigen Monaten vorgestellt hatte, haben die Münchner zuletzt auch das neue Champions-League-Trikot präsentiert.

"Mit diesem Trikot hat der FC Bayern alle Trümpfe in der Hand", schrieb der deutsche Rekordmeister am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Grund: Die Bayern werden in der kommenden Königsklassen-Saison bei den Frauen und Männern im Schafkopf-Stil um Europas Krone spielen.

Das Trikot ist Dunkelgrau, Sponsorenlogo, Bayern-Wappen und Adidas-Streifen sind in einem auffälligen Rot-Ton gehalten. Eine Besonderheit des neuen Jerseys ist das dezente Muster auf der Vorderseite, das aus Rauten und verschiedenen Symbolen der bayerischen Spielkarten besteht. So sind immer wieder die Symbole Eichel, Gras, Herz und Schelle abgebildet.

Das neue Champions-League-Trikot des FC Bayern in der Saison 2022/23. © FC Bayern

"Schafkopf gehört zu Bayern – und mit so einem Trikot ist das Bayern-Herz Trumpf! Wir werden in jedem Spiel gute Karten haben", wird Ur-Bayer Thomas Müller – natürlich leidenschaftlicher Schafkopf-Spieler – zitiert.