Bericht: Bayern-Profi Benjamin Pavard positiv auf Corona getestet

Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus: Nach einem Bericht von "Sky Sport" muss der FC Bayern nach einem weiteren positiven Corona-Test im Kader vorerst auf den Franzosen Benjamin Pavard verzichten.

München - Nun hat es offenbar auch Benjamin Pavard erwischt: Der Defensivmann des FC Bayern ist nach Informationen von positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sollte sich das Testergebnis so bestätigen, muss der 24-Jährige bis zu 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben. Damit fällt er auch für die Champions-League-Partie in der nächsten Woche gegen Lazio Rom aus.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Pavard wäre nach Serge Gnabry, Leon Goretzka, Javi Martínez und Thomas Müller der fünfte Profi im Kader des deutschen Rekordmeisters, der eine Corona-bedingte Zwangspause einlegen muss.