Bayerns großer Stimmungstest: Die Lewandowski-Rückkehr ist das erste Schlüsselspiel

Der Königsklassen-Knaller gegen Barça inklusive Lewandowski-Rückkehr könnte für die Bayern zum ersten Schlüsselspiel der noch jungen Saison werden. Müller betont: "Wir werden an die Grenzen gehen."

München - Exakt 1.407 Karten hat der FC Barcelona für den Auftritt beim FC Bayern in der Allianz Arena geordert. 661 davon wurden von Mitgliedern polnischer Fanklubs bestellt. Robert Lewandowski wird also nicht alle der restlichen (rund 73.600) Fans beim Champions-League-Duell mit seinem ehemaligen Verein gegen sich haben.

Wird es ein warmer, herzlicher Empfang am Dienstagabend (21 Uhr, Prime Video und im AZ-Liveticker) für den Mittelstürmer? Für den Rekordtorjäger, der in acht Spielzeiten 345 Mal in 375 Pflichtspielen traf und alle erreichbaren Trophäen mit den Bayern gewann?

Zuletzt wurde klar, dass dem FC Bayern ein Mittelstürmer fehlt

Es wird in jedem Fall: Ein pikantes Wiedersehen zu einem brisanten Zeitpunkt für den Verein. Nach wochenlanger Unruhe war der 34-jährige Pole im Sommer für 45 Millionen Euro (plus mögliche, spätere Bonuszahlungen) nach Barcelona gewechselt. Ausgerechnet jetzt, da in der Liga bei drei Remis hintereinander deutlich wurde, dass den Bayern solch ein echter Mittelstürmer fehlt, gibt Lewandowski seine Visitenkarte in München ab.

Auf einigen Ebenen wird das Duell der Bayern mit Barça ein Schlüsselspiel zu einem solch frühen Zeitpunkt der Saison - und zugleich zum Stimmungstest für die Münchner.

Für die Atmosphäre: Der Empfang für den Ex, der für seine neue Liebe Barça in sechs Partien bereits neun Mal getroffen hat, wird eine Frage des Respekts. Lewandowski sei ein Spieler, "der mit uns alles gewonnen und Riesenleistungen gebracht hat. Ich werde nicht pfeifen", betonte Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei Sport1 und fügte hinzu: "Ich glaube, die Fans haben das richtige Gespür dafür und werden das Richtige machen."

Thomas Müller hofft auf herzlichen Empfang von Robert Lewandowski

Für Thomas Müller, über all die Jahre ein kongenialer Mitspieler in der Offensive und immer noch via WhatsApp im Austausch, gilt: "Es wird noch länger dauern, bis dieser überragende Torjäger Vergangenheit ist. Wahrscheinlich wird das nie der Fall sein, weil er sich in die Geschichtsbücher des Vereins eingetragen hat - und das ist auch in Ordnung so." Sein ehemaliger Golf-Partner wünscht sich, "dass der Empfang herzlich sein wird".

Und Julian Nagelsmann? Er vermisse den Mittelstürmer "als Mensch", so der Bayern-Trainer. "Inhaltlich jedoch nicht." Was soll er auch sagen? Ein Ja hätte neue Diskussionen ausgelöst.

Für Formkurve & Trend: Die Stimmungslage an der Säbener Straße ist angespannt, dabei erwischt die Münchner ihre traditionelle Herbstkrise meist erst im Oktober oder November - und nicht jetzt schon.

Für Nagelsmann ist Barcelona "natürlich ein wichtiges, aber kein wegweisendes Spiel und eine schöne Standortbestimmung gegen ein Top-Team in Europa, das aufgerüstet hat".

Schlägt Bayern Barca, ist das Weiterkommen so gut wie durch

Routinier Müller, der solche kritischen Momente zur Genüge kennt, sagte: "Ich bin sicher, wir werden an die Grenzen gehen." Mit sechs Punkten nach zwei Spieltagen und der Aussicht auf zwei Partien gegen Underdog Viktoria Pilsen wäre das Weiterkommen ins Achtelfinale beinahe schon gesichert sowie "ein Statement, Inter und Barcelona back-to-back zu besiegen", so Müller.

Und nebenbei auch eine gute Grundlage für das stets knifflige Derby am Samstag beim FC Augsburg, wenn es gilt, den Remis-Fluch in der Liga zu beenden.

Nagelsmann: "Die Stimmung ist viel, viel besser als in der Rückrunde"

Für Trainer Nagelsmann: Laut "Bild" wurde aus der Mannschaft Kritik laut an des Trainers Taktik und dessen fehlender Selbstkritik nach dem 2:2 gegen Stuttgart. Sportvorstand Salihamidzic verteidigt Nagelsmanns Kurs der Extrem-Rotation - und auch der Trainer selbst sagt: "Die Stimmung in der Mannschaft und generell im Klub ist viel, viel besser als letztes Jahr in der Rückrunde."

Angesprochen auf seine Gefühlslage, weil er angespannt wirke, antwortete der 35-Jährige: "Angespannt bin ich nie. Ich gewinne eben lieber." Dann stockte er, überlegte und flüsterte vor sich hin: "Nee, das lasse ich jetzt weg." Und ergänzte wieder in normaler Lautstärke: "Generell gewinne ich gerne und bin dann besser drauf." Im Aufstehen fügte er hinzu: "Sie sollten mich mal beim Paddel-Tennis erleben, wenn ich da nicht gewinnen - das ist nicht schön für den Gegner."