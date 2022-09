Rummenigge rüffelt Bayern-Trainer Nagelsmann: "Schuster, bleib bei deinen Leisten"

Karl-Heinz Rummenigge empfiehlt Julian Nagelsmann in politischen Fragen mehr Zurückhaltung. Der Trainer des FC Bayern hatte sich im Sommer kritisch zum Transfergebaren des FC Barcelona geäußert, was bei den Katalanen nicht gut ankam.

München - Julian Nagelsmann sagt gerne offen seine Meinung, egal zu welchem Thema. Teilweise bekommt der 35-Jährige für seine öffentlichen Äußerungen aber auch Gegenwind.

So geschehen in diesem Sommer, als er sich kritisch zu den Transferausgaben beim mit über einer Milliarde Euro in der Kreide stehenden FC Barcelona geäußert hatte. "Es ist der einzige Klub in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt", sagte der Bayern-Coach. Aussagen, die in Katalonien nicht gut ankamen. "Jeder soll sich um die eigenen Dinge kümmern", meinte Barca-Präsident Joan Laporta und attestierte Nagelsmann "Ahnungslosigkeit".

Rummenigge: Nagelsmann "sollte keine politischen Aussagen machen"

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge rät dem 35-Jährigen in politischen Fragen daher zu mehr Zurückhaltung. "Ich empfehle grundsätzlich: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Julian sollte keine politischen Aussagen machen – das ist Aufgabe von Oliver Kahn und Herbert Hainer", meinte Rummenigge gegenüber dem "Merkur": "Er hat ja da auch eine Breitseite zurückbekommen aus Spanien. Ich glaube, es ist immer besser, die Dinge auf den eigenen Kompetenzbereich zu beschränken."

Am Dienstagabend trifft Nagelsmann mit den Bayern in der Champions League auf Barcelona und Robert Lewandowski. Diesen sieht Rummenigge als einen der bedeutendsten Transfers der jüngeren Vereinsgeschichte.

Lewandowski "einer der wichtigsten Transfers der letzten 15, 20 Jahre"

Der im Sommer nach einem Wechsel-Theater zum FC Barcelona transferierte Lewandowski sei "einer der wichtigsten Transfers der letzten 15, 20 Jahre", sagte Rummenigge: "(Franck) Ribéry, (Arjen) Robben, (Manuel) Neuer, Lewandowski – in dieser Reihenfolge."

Rummenigge wünscht sich, dass die Bayern-Fans Lewandowski dessen Verdiensten entsprechend im Stadion begrüßen. "Ich wünsche mir, dass ihn der FC Bayern und das Publikum mit Dankbarkeit empfangen. Man darf nicht vergessen: Er hat acht Jahre hier gespielt, alles gewonnen, was man gewinnen kann, und jedes Jahr zwischen 35 und 50 Tore erzielt. Dazu ist er ablösefrei gekommen und jetzt für 45 Millionen Euro verkauft worden. Er hat also auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern München geleistet", sagte Rummenigge.