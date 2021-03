Bayerns freche Eckballvariante leitet Sieg ein: Hansi Flick lobt die Erfinder

Dank einer einstudierten Eckball-Variante gingen die Bayern gegen Bremen in Führung. Trainer Hansi Flick dankte anschließend zwei seiner Assistenztrainer, die entscheidend am Führungstor der Bayern beteiligt waren.

München - Nachdem Leon Goretzka bereits gegen Borussia Dortmund den entscheidenden Treffer erzielen konnte, gelang ihm auch beim souveränen 3:1-Auswärtssieg in Bremen der Dosenöffner zum zwischenzeitlichen 1:0 in 23. Minute . Hier überraschte vor allem die Art und Weise, wie der Treffer fiel.

Kimmich und Müller düpieren die Bremer

Üblicherweise liefert Joshua Kimmich sein Eckbälle perfekt auf die Köpfe der Mitspieler, sodass diese regelmäßig zu guten Tormöglichkeiten kommen. In Bremen schlug Kimmich die Ecke jedoch auffällig hart und kurz an den ersten Pfosten.

Dort tauchte Thomas Müller auf und verlängerte den Ball in unnachahmlicher Art hinter die Bremer Verteidiger, wo Goretzka den Ball noch über die Linie drücken musste. Zufall? Mitnichten!

Ex-Weltklasse-Stürmer am Tor beteiligt

Dass es sich hierbei um eine einstudierte Variante handelte, bestätigte Bayern-Trainer nach der Partie: "Mich freut es besonders, dass wir durch ein Eckball-Tor in Führung gegangen sind", erklärte er. Besonderen Dank sprach er dabei seinem Assistenztrainer Miroslav Klose und Torwarttrainer Toni Tapalovic aus.

"Da haben sich Toni Tapalović und Miro Klose etwas einfallen lassen. Da auch nochmal Dank und Kompliment an die Arbeit", lobte der 54-Jährige seine Kollegen. Bereits am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) wollen die Bayern dann nachlegen, wenn es in der Champions League gegen Lazio Rom im Achtelfinal-Rückspiel zur Sache geht. Ob die Italiener die Eckball-Variante nun kennen?