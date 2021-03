Einzelkritik: Bayern überzeugt gegen Bremen im Kollektiv, Alu-Lewandowski auf Rekordjagd

Der FC Bayern gewinnt gegen Werder Bremen mit 3:1. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München/Bremen - Meister FC Bayern holte am 25. Spieltag ganz locker drei Punkte bei Werder Bremen. Beim 3:1 des Tabellenführers trafen Leon Goretzka, Serge Gnabry und – nach mehreren Anläufen – Robert Lewandowski, der nun wie einst Ex-Löwe Klaus Fischer 268. Bundesliga-Tore erzielt hat. Niclas Füllkrug erzielte noch Werders Anschlusstreffer.

Die Bayern nun mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig. Die Sachsen empfangen erst am Sonntag Eintracht Frankfurt. Der Titelshowdown in Leipzig steigt dann am 3. April.

Am Mittwoch steht für die Bayern erstmal das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom (Hinspiel 4:1) an, am Samstag kommt der VfB Stuttgart in die Allianz Arena. Die Noten zum FC Bayern:

MANUEL NEUER, NOTE 3: Der Welttorhüter mit einem ruhigen Nachmittag, der Mitte der ersten Hälfte ungemütlich wurde als es einen heftigen Platzregen an der Weser gab. Den Schuss von Augustinsson bekam er easy zu packen (6.). Füllkrug schenkte ihm kurz vor Ende das 3:1 ein. Nun bereits 34 Gegentreffer in dieser Saison.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 3: Erster Einsatz nach Corona-Infektion und 14 Tage in Quarantäne. Gleich in der Startelf bei erster Kader-Nominierung. Merkte man ihm anfangs an, hatte einige Schwierigkeiten, nach fünf verpassten Spielen wieder den Rhythmus zu finden. Steigerte sich, wurde immer bissiger.

JEROME BOATENG, NOTE 2: Verletzte sich gegen Dortmund, konnte aber unter der Woche schon wieder trainieren. Erhielt den Vorzug vor Niklas Süle. Agierte konzentriert und aufmerksam, hatte immer wieder einen Fuß vor Werder-Stürmer Sargent. Hatte auch gute Offensivpässe im Programm.

LUCAS HERNANDEZ, NOTE 2: Ersetzte diesmal Abwehrboss David Alaba, der wegen muskulären Problemen in München geblieben war. Der französische Weltmeister von 2018 mit seinem ersten Startelf-Einsatz seit vier Partien als Kurzzeit-Joker. Erledigte seinen Job souverän, ohne Fehl und Tadel. Blockte geschickt einen Rashica-Schuss aus 20 Metern.

ALPHONSO DAVIES, NOTE 3: Der Linksverteidiger mit eingebautem Offensivdrang agierte als Hintermann von Gnabry, überlief diesen aber oft, um zu flanken. Eine gefährliche Hereingabe verpassten die Kollegen. In der Defensive stabil und mit gutem Positionsspiel, meist direkt gecoacht von Trainer Flick an der Seitenlinie.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 2: Absolvierte sein 250. Pflichtspiel im Bayern-Trikot. Der Sechser mit viel Vorwärtsdrang und Engagement. Seine Ecke führte zu Goretzkas 1:0, sein Chip an die Strafraumgrenze zum 2:0, jeweils via Müller. Kämpferisch sowieso top.

LEON GORETZKA, NOTE 2: Mit Übersicht und Ballsicherheit versuchte der Achter Struktur ins Aufbauspiel zu bringen. Mit Köpfchen also. Mit dem Schädel traf er dann locker aus sechs Metern zum 1:0, sein vierter Saisontreffer. Sehr laufstark und immer Herr der Lage im Mittelfeld.

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Begann als Rechtsaußen, bekam es über seine Seite immer wieder mit Augustinsson zu tun, den er gekonnt versetzte, aber dann mit links verzog, abgefälscht (22.). Fummelte sich immer wieder durch über die linke Seite durch, war von der Werder-Defensive kaum zu halten, glänzte mit schönen Chip-Flanken ins Zentrum.

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Zweiter Startelf-Einsatz nach Genesung infolge einer Corona-Infektion. In Handschuhen kurbelte er an, motivierte seine Mitspieler lautstark. Und lieferte die nächste Torvorlage: Verlängert am kurzen Fünfer eine Kimmich-Ecke mit dem Hinterkopf punktgenau zu Goretzka, das 1:0. Und passte dann cool zu Gnabry, der zum 2:0 vollstreckte. Nun einsame Ligaspitze mit 15 Torvorlagen.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Der Außenstürmer, zuletzt nur Joker, startete als Linksaußen. Verzog aus 18 Metern, Mittelstürmer-Position – knapp über die Latte (6.). Drückte das mögliche 2:0 nicht per Kopf über die Linie (25.). Eine Vorlage quer durch den Strafraum kullerte an den Pfosten (35.). Aller guten Dinge sind vier: Schob auf Müller-Vorlage zum 2:0 ein (35.), sein achter Saisontreffer.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Der Weltfußballer bekam direkt in Minute eins von Toprak im Zweikampf einen ab, schrie laut auf und musste sein rot unterlaufenes linkes Auge an der Seitenlinie behandeln lassen. Sein 32. Saisontreffer wollte erst nicht fallen. Köpfte an den Innenpfosten, ballerte an die Latte (54./58.). Dann war er doch drin. Ein Abstauber. Traf damit gegen 16 von 17 Teams in dieser Saison und stellt einen Liga-Rekord ein. Schafften zuvor nur er selbst (2019/20), Ailton (2003/04) und Gerd Müller (1966/67, 1969/70).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, OHNE NOTE: Auch der Mittelstürmer kam in der 79. Minute, Flick brachte ihn für Lewandowski. Ein weiterer Kurz-Einsatz, blieb allerdings ohne Fortune und Tor.

LEROY SANÈ, OHNE NOTE: Diesmal nur Joker, zuvor in den letzten sechs Pflichtspielen in der Startelf. Kam für Gnabry, rückte auf die rechte Außenbahn. Konnte keine entscheidenden Impulse mehr setzen.

MARC ROCA, OHNE NOTE: Mal wieder ein Einsatz für den Spanier. Flick brachte den defensiven Mittelfeldspieler beim Viererwechsel (79.), um Kimmich etwas zu schonen.

JAMAL MUSIALA, OHNE NOTE: Hat einen deutlich besser dotierten Profivertrag bis 2026 unterschrieben, wird wohl nächste Woche von Noch-Bundestrainer Joachim Löw für die WM-Qualifikationsspiele Ende März nominiert. Rückte für die letzte Viertelstunde auf die Linksaußen-Position.

BOUNA SARR, OHNE NOTE: Kam in der 84. Minute für Davies. Der Franzose durfte als Linksverteidiger noch ein paar Minuten mitmischen.