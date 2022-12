Bayern-Talent Mathys Tel auf der Überholspur: Sein Ehrgeiz wird intern gelobt

Mathys Tel hat sein riesiges Potenzial beim FC Bayern schon gezeigt. In der Rückrunde könnte er eine der positiven Überraschungen werden.

München - Der französische Auftritt bei der WM in Katar war zugleich eine Werbeveranstaltung für die Bundesliga. Bayern-Star Dayot Upamecano gehörte zu den besten Innenverteidigern des Turniers, er schaffte seinen internationalen Durchbruch.

Als im Finale gegen Argentinien nichts mehr ging, wechselte Coach Didier Deschamps den Gladbacher Marcus Thuram und Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani ein. Und später auch noch Bayerns Kingsley Coman, der im Endspiel brillierte.

Tel könnte eine der positiven Überraschungen werden

Es wird Deschamps' Geheimnis bleiben, warum Coman so oft auf der Bank saß, während Ousmane Dembélé starten durfte.

Sei's drum. Der nächste Topspieler aus der Bundesliga steht bei den Franzosen schon in den Startlöchern, es ist Bayern-Youngster Mathys Tel. Der 17-jährige Neuzugang der Münchner deutete in der bisherigen Hinrunde bereits sein riesiges Potenzial an, bei zwölf Einsätzen kam er auf vier Tore. In der Rückrunde könnte er eine der positiven Überraschungen werden.

FC Bayern mit Tels Entwicklung höchstzufrieden

Wie die AZ erfuhr, ist man bei Bayern intern höchstzufrieden mit Tels Entwicklung. Der junge Franzose ist mit einem großen Selbstvertrauen ausgestattet, was aber nicht zu verwechseln ist mit Überheblichkeit oder Größenwahn. Tel will sich täglich verbessern, wie man hört, er nimmt Ratschläge an, trainiert extrem fleißig. Ein Ehrgeizling im positivsten Sinne, ein wohlerzogener junger Mann. Das kommt im Trainerteam freilich bestens an.

Nach AZ-Informationen wird Tel aktuell nicht vorrangig als zentraler Stürmer gesehen, sondern als Linksaußen. Dort kann er sein Tempo am besten ausspielen, Tel zieht von der Außenbahn immer wieder nach innen und sucht den Abschluss. Tels größte Stärke ist das Dribbling. Doch man traut ihm zugleich zu, im Laufe der Jahre ein echter Mittelstürmer zu werden, der die Bälle mit dem Rücken zum Tor verarbeitet und an seine Mitspieler weiterleitet. Nicht vergessen: Tel ist 17, sein Vertrag bei Bayern läuft bis 2025.

Salihamidzic: Tel "das beste Talent in Europa auf dieser Position"

Der Youngster sei "das beste Talent in Europa auf dieser Position", schwärmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, und er verfüge über das "Potenzial und den Riecher, um ein Großer zu werden". Man habe den Ex-Stürmer von Stade Rennes "über zwei Jahre beobachtet und wir sind alle von ihm überzeugt. Es ist nun die Aufgabe aller im Verein, ihm Spielzeit und Rhythmus zu geben."

Trainer Julian Nagelsmann hält sich an diese Vorgabe. "Ich habe die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt", sagte Nagelsmann, "aber wenn er in dieser Saison zehn Tore schießt, wären wir sehr glücklich." Sechs fehlen noch, das kann Tel in der Rückrunde schaffen.