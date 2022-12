Notstand im Tor: AZ-Zeugnisse für die Bayern-Keeper um Neuer

Nach Manuel Neuers schwerer Verletzung muss schnell Ersatz her, Sven Ulreich soll die Nummer zwei bleiben. Im ersten Teil der AZ-Zeugnisse zur bisherigen Hinrunde sind die Bayern-Keeper dran.

München - Es war ganz und gar nicht der Winter von Manuel Neuer: Bei der WM in Katar konnte der 36-Jährige das zweite Vorrundenaus in Serie nicht verhindern, besonders im Spiel gegen Costa Rica (4:2) gab Neuer dabei keine gute Figur ab.

Nach Unterschenkelbruch: vorzeitiges Saisonende

Und dann kam auch noch eine schwere Verletzung hinzu: Neuer wollte den Kopf beim Skitourengehen frei bekommen, als er unweit des Spitzingsees am Roßkopf verunglückte und sich einen Unterschenkelbruch zuzog. Das vorzeitige Saisonende für Neuer, der insgesamt kein gutes Halbjahr hinter sich hat.

Im ersten Teil der AZ-Hinrundenzeugnisse sind die Torhüter dran.

Manuel Neuer: Note 4

"Das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können", schrieb Neuer nach seiner Bein-OP bei Instagram: "Es schmerzt, zu wissen, dass die aktuelle Saison beendet ist." Neuers Verletzung sorgt für einen Torhüter-Notstand beim FC Bayern. Als Ersatz soll im Winter der an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel (26) zurückkehren - oder Yann Sommer (34) wird aus Mönchengladbach geholt.

Neuers durchwachsene Saison: 24 Gegentreffer in 23 Spielen

Neuers Saison verlief durchwachsen, er strahlte nicht immer die Sicherheit vergangener Tage aus. In 23 Spielen für Bayern und die Nationalmannschaft musste er 24 Gegentreffer hinnehmen. Nun hat er eine sehr lange Pause vor sich.

Sven Ulreich: Note 3

Sven Ulreich, Torhüter beim FC Bayern, spielt den Ball. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Dreimal Bundesliga, dreimal Champions League, zweimal DFB-Pokal: Bayerns Nummer zwei kam in dieser Saison schon einige Male zum Zug, weil Neuer immer wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Insgesamt kassierte er sechs Gegentore in acht Partien.

Ulreich soll Nummer zwei bleiben

Trotz Ulreichs Zuverlässigkeit wollen die Münchner Bosse einen neuen Top-Keeper als Neuer-Ersatz holen. Ulreich soll der Stellvertreter bleiben, als Nummer eins wird der 34-Jährige nicht gesehen.

Johannes Schenk: ohne Note

Johannes Schenk ist seit dieser Saison dritter Torwart beim FC Bayern. © IMAGO / Ulrich Wagner

Der 19-Jährige blieb in der Hinrunde bislang ohne Einsatz für die Profis. Dreimal spielte Schenk in der U19 Youth League (sieben Gegentore), zehnmal für die Bayern-Amateure in der Regionalliga (16 Gegentreffer).

Im neuen Jahr soll außerdem noch Tom Ritzy Hülsmann (18) in die Torhüterriege der Münchner aufrücken.