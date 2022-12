Kommt Sommer im Winter? Pfaff lobt den Bayern-Plan

Gladbachs Torhüter Yann Sommer könnte den verletzten Manuel Neuer beim FC Bayern ersetzen. "Ein interessantes Thema", sagt Jean-Marie Pfaff in der AZ. Bei Alexander Nübel gibt es Fragezeichen.

München - Es gibt einen neuen, ganz heißen Kandidaten auf der Torhüterposition beim FC Bayern: Yann Sommer, der 34-jährige Schweizer von Borussia Mönchengladbach, kann sich laut "Sky" einen Wechsel zu den Münchnern gut vorstellen.

Pfaff über Sommer: Seine Qualität als Torhüter steht jedenfalls außer Frage"

Erste Gespräche sollen im Hintergrund bereits stattgefunden haben. Sommers Vertrag bei der Borussia läuft im Sommer aus, eine Verlängerung hat der Keeper bislang abgelehnt.

Sommer im Winter zu Bayern, um den verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) zu ersetzen? Jean-Marie Pfaff findet den Gedanken gut. "Yann Sommer ist ein interessantes Thema. Seine Qualität als Torhüter steht jedenfalls außer Frage", erklärt der frühere Bayern-Torhüter gegenüber der AZ: "Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er auf absolutem Topniveau spielen kann. Gerade der FC Bayern hat in den Spielen gegen Mönchengladbach mehrfach erfahren müssen, was es heißt, wenn Sommer zur Hochform aufläuft."

Pfaff ist sicher: "Neuer wird nicht mehr ewig spielen"

Sommer spiele "sehr konstant, begeht kaum Fehler, ist bärenstark auf der Linie und auch im eins gegen eins nur schwer zu schlagen. So einer ist für den FC Bayern natürlich immer ein Kandidat", ergänzt Pfaff: "Man muss aber auch bedenken, dass Sommer inzwischen 34 Jahre alt ist und damit auch in absehbarer Zeit seine Karriere beenden wird. Am Ende muss Bayern entscheiden, ob man diese Variante fährt oder doch auf einen etwas jüngeren Torhüter setzt, der perspektivisch zur Nummer eins aufgebaut wird. Denn auch Neuer, sollte er in alter Stärke zurückkehren, wird nicht mehr ewig spielen. Diese Entscheidung, die Oliver Kahn und seine Kollegen jetzt treffen müssen, ist wohl eine der wichtigsten der vergangenen Monate." Oder sogar Jahre.

Wie die AZ bereits berichtete, suchen die Münchner Bosse um Kahn einen Torhüter, der das Potenzial hat, über das Saisonende hinaus die Nummer eins zu sein. Denn wie es Pfaff richtig formuliert: Keiner weiß, ob Neuer, der im März 37 Jahre alt wird, nach der schweren Verletzung wieder auf sein Topniveau zurückkehren wird.

Nübel vermisst in München die Rückendeckung, die er in Monaco genießt

Sommer wäre mit seiner großen Erfahrung und Klasse ein solcher Keeper, die ebenfalls gehandelten Keylor Navas (36/Paris Saint-Germain), Bono (31/FC Sevilla) und Dominik Livakovic (27/Dinamo Zagreb) sind hingegen keine Kandidaten als Neuer-Vertreter.

Der zweite Kandidat als Vertreter von Manuel Neuer: Alexander Nübel (hinten). © firo/Augenklick

Bei Alexander Nübel (26), dem vermeintlichen Neuer-Kronprinzen, gibt es (zu) viele Fragezeichen. Der bis Sommer an die AS Monaco ausgeliehene Keeper ist zwar weiter eine Option für Bayern, doch speziell die Beziehung zu Torwarttrainer Toni Tapalovic ist kompliziert, Nübel vermisst die Rückendeckung, die er in Monaco erfährt. "Es gibt kein Verhältnis, keinen Austausch mit Tapalovic", sagte Nübel-Berater Stefan Backs der AZ: "Neuer und Nübel zusammen beim FC Bayern - das funktioniert nicht."

Aber womöglich ja Sommer und Neuer. Sven Ulreich (34) soll in der Rolle als Nummer zwei bleiben, sein Vertrag läuft noch bis 2024. Gleiches gilt für Stammkeeper Neuer.