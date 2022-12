Nach FC-Bayern-Gerüchten: Wäre Dominik Livakovic spielberechtigt?

Nach der Horror-Verletzung und dem damit verbundenen Saison-Aus von Manuel Neuer sucht der FC Bayern nach Ersatz. Dabei fällt immer wieder der Name von Kroatiens WM-Held Dominik Livakovic. Der Torwart von Dinamo Zagreb wäre trotz CL-Spiele für die "Modri" beim Achtelfinal-Kracher gegen PSG spielberechtigt.

München - Eigentlich wollte der FC Bayern auf dem Winter-Transfermarkt nicht aktiv werden. Doch dann kam der Unterschenkelbruch und das damit verbundene Saison-Aus für Manuel Neuer. Damit werden Kahn und Co. jetzt gezwungen, doch nochmal den Kader des deutschen Rekordmeisters aufzustocken. Denn außer Neuer-Ersatz Sven Ulreich haben die Münchner auf der Torhüterposition nur noch den 19-jährigen Johannes Schenk.

Dominik Livakovic überzeugt bei WM mit starken Paraden

Neben einer möglichen Nübel-Rückkehr wird vor allem Kroatiens Nationaltorwart Dominik Livakovic bei den Bayern gehandelt. Der 27-Jährige steht mit Kroatien im Halbfinale der Weltmeisterschaft und überzeugte im Turnier unter anderem als Elfmeter-Killer gegen Japan und Brasilien. Aber auch im Spiel zeigte Livakovic sein Können durch starke Paraden.

Dominik Livakovic hat bei Dinamo Zagreb noch einen Vertrag bis 2024

Bei seinem Verein Dinamo Zagreb steht der 1,88-Meter-Mann noch bis 2024 unter Vertrag. Dort musste Livakovic in den sechs Gruppenspielen in der Champions League aber elf Mal hinter sich greifen. Nur in der ersten Partie gegen den FC Chelsea konnte der Kroate mit einer weißen Weste vom Feld gehen.

Dominik Livakovic wäre in der Champions League spielberechtigt

Wegen dieser Einsätze in der Königsklasse stellt sich die Frage: Wäre Livakovic überhaupt beim FCB unter anderem für den Achtelfinal-Kracher gegen Paris Saint-Germain spielberechtigt? Ja, denn: Seit der Saison 2018/19 ist es von der UEFA aus möglich, Spieler für den CL-Kader zu registrieren, die in der laufenden Saison schon mal für einen anderen Verein in der Königsklasse aufliefen. Schaffen es die Bayern-Bosse also nicht, Alexander Nübel zurück an die Isar zu lotsen, könnte der Torhüter mit einem Marktwert von 8,5 Millionen Euro eine ernsthafte Option für den FC Bayern sein.