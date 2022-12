FC Bayern: An dieser Stellschraube will Magic-Musiala drehen

Nach einer furiosen Hinrunde beim FC Bayern trumpfte Jamal Musiala auch bei der WM mit der Nationalmannschaft auf. Doch ein Tor ist dem Ausnahmefußballer in keinem der drei Gruppenspiele gelungen. Daran will Musiala im neuen Jahr arbeiten.

München - Es ist bisher die Saison von Jamal Musiala. Der 19-Jährige kam in 14 Bundesligaspielen auf unglaubliche neun Tore und sieben Vorlagen. Damit ist Musiala der Top-Torjäger und der beste Vorlagengeber beim deutschen Rekordmeister. Und auch in der Nationalmannschaft überragte der gebürtige Stuttgarter bei der WM mit bärenstarken Leistungen. Doch diese konnte Musiala nicht mit einem Treffer krönen. Daran will der Shootingstar des FC Bayern nun arbeiten.

Dino Toppmöller soll mit Musiala am Abschluss arbeiten

Dafür hat Musiala laut "Bild"-Informationen schon während der Weltmeisterschaft mit Neuroathletik-Trainer Steffen Tempel telefoniert, um an ersten Stellschrauben zu drehen. Nach dem Urlaub will das Ausnahmetalent zusammen mit Co-Trainer Dino Toppmöller gezielt an seinem Abschluss arbeiten. Klappt das, könnte sich Musiala am Ende der Saison vielleicht sogar die Torjägerkanone sichern. Aktuell liegt der Bayern-Profi noch 3 Tore hinter RB Leipzigs Christopher Nkunku.