Mit Abstand Spitzenreiter bei TV-Geldern: Satter Geldregen für den FC Bayern

In Sachen TV-Geldern ist der FC Bayern weiter der Krösus der Bundesliga. Einem Bericht zufolge erhalten die Münchner über 90 Millionen Euro. Im internationalen Vergleich ist der Rekordmeister aber weit abgeschlagen.

München - Beim FC Bayern klingeln einmal mehr die Kassen! Laut einem Bericht des "kicker" erhält der Rekordmeister in dieser Saison 90,2 Millionen Euro aus der TV-Vermarktung der Bundesliga. Damit führen die Münchner das Ranking deutlich vor Borussia Dortmund (80,1 Mio.), RB Leipzig (78,3 Mio.), Bayer Leverkusen (75,5 Mio.) und Eintracht Frankfurt (73,5 Mio.) an.

Laut dem Bericht werden in dieser Saison insgesamt 1,053 Milliarden Euro an die 18 Erstligisten aus nationaler und internationaler Vermarktung ausgeschüttet. Die endgültigen Zahlen könnten sich nach dem Bericht allerdings noch leicht verändern. In der Saison 2020/21 wurden noch 1,189 Milliarden Euro an die Erstligisten ausgeschüttet.

TV-Gelder: In England und Spanien gibt es deutlich mehr zu verdienen

National sind die Münchner also weiter das Maß aller Dinge – international sieht das aber ganz anders aus. Vor allem in der englischen Premier League werden die Klubs mit Geld überschüttet. Dort erhält selbst der Tabellenletzte mit 125 Millionen rund 35 Millionen Euro mehr als die Bayern. Der englische Meister darf sich über knapp 139 Millionen Euro freuen.

Noch mehr Geld verdienen traditionell die Spitzenteams in Spanien. Dort wurden Meister Real Madrid und der FC Barcelona im vergangenen Jahr mit knapp 165 Millionen Euro entlohnt. Summen, von denen selbst Bundesliga-Krösus FC Bayern nur träumen kann...