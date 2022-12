Dayot Upamecanos Aufstieg: AZ-Zeugnisse für die Abwehr des FC Bayern

Dayot Upamecano hat eine tolle WM gespielt und beim FC Bayern den Durchbruch geschafft. Wegen der Hernández-Verletzung haben die Münchner aber Sorgen. Die AZ-Zeugnisse.

München - Tut sich im Winter personell etwas in der Innenverteidigung des FC Bayern? Nach dem bei der WM erlittenen Kreuzbandriss von Frankreich-Star Lucas Hernández und angesichts der Schaffenskrise von Hernández-Kumpel Benjamin Pavard ist die Lage schon angespannt.

Salihamidzic: "Wir kaufen keinen weiteren Innenverteidiger"

Angesprochen auf ein mögliches Interesse an Leipzig-Abwehrmann Josko Gvardiol, der mit Kroatien eine sehr starke WM spielte, stellte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der "Sport Bild" allerdings klar: "Wir sind in der Abwehr mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Lucas Hernández bestens aufgestellt. Das sind drei Raketen. Dazu haben wir Josip Stanisic, der auf Einsätze kommen muss. Von daher ist kein Kauf eines weiteren Innenverteidigers geplant."

Klare Worte. In der bisherigen Hinrunde hinterließ die Bayern-Defensive tatsächlich meist einen ordentlichen bis guten Eindruck.

Die Zeugnisse der AZ:

Dayot Upamecano Note 2

Der 24-jährige Franzose hat den Durchbruch geschafft, er ist in dieser Saison bislang der beste Verteidiger in der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Auch bei der WM brillierte Upa, schaffte es mit der Équipe Tricolore bis ins Finale.

Lucas Hernández Note 3

Für den Linksfuß verlief die WM deprimierend, im ersten Spiel gegen Australien riss er sich das Kreuzband. Saisonaus für Hernández. Zuvor hatte er im Trikot des FC Bayern gewohnt konstante Leistungen gezeigt. Sein Ausfall schmerzt.

Matthijs de Ligt Note 3

Der Niederländer brauchte ein paar Partien, um sich bei den Münchnern zurechtzufinden. Dann aber zeigte er seine Klasse, speziell im Zweikampf und bei Kopfballduellen ragt de Ligt heraus. Obwohl er bei der WM kaum spielen durfte, gehört er zu den Hoffnungsträgern für die Rückrunde.

Noussair Mazraoui Note 3

Nach Startschwierigkeiten hat sich der 25-Jährige als gute Option hinten rechts in der Viererkette erwiesen. Gerade offensiv hat Mazraoui Vorteile gegenüber Benjamin Pavard, defensiv kann er freilich noch zulegen. Mazraoui ist auch als Linksverteidiger eine Alternative, dort spielte er für Marokko bei der WM und schaffte es bis ins Halbfinale.

Vorzeitige Pavard-Trennung im Sommer?

Benjamin Pavard Note 4

Der Franzose hat sein kompliziertestes Bayern-Halbjahr hinter sich. Wegen Mazraouis guter Entwicklung ist er plötzlich kein unumstrittener Stammspieler mehr, das kratzt am Ego. Noch schlimmer für Pavard: Er will in der Innenverteidigung spielen, dort ist aber kein Platz für ihn. Auch die WM verlief extrem enttäuschend für ihn. Eine vorzeitige Bayern-Trennung im Sommer ist möglich, Salihamidzic wird Gespräche mit Pavard führen.

WM-Stammplatz Ersatzbank: Benjamin Pavard. © IMAGO / Sven Simon

Alphonso Davies Note 3

Mit Kanada nahm der Linksverteidiger erstmals an einer WM teil und erzielte sogar ein Tor. Das gelang ihm in der bisherigen Bundesliga-Hinrunde bei Bayern nicht, dafür aber eine Vorlage. In der Champions League kommt ein Assist hinzu, im Pokal gelangen Davies zwei Scorerpunkte (ein Tor, eine Vorlage). Ordentlich, da geht jedoch noch mehr. Mit seiner Schnelligkeit ist Davies immer eine Waffe.

Josip Stanisic Note 3

Der Kroate kann in der Defensive jede Position spielen und ist daher wertvoll für Nagelsmanns Team. Zwölfmal durfte er in dieser Saison bislang spielen. Die Hernández-Verletzung könnte ihm mehr Einsatzzeit beschweren.

Bouna Sarr ohne Note

Der 30-jährige Nationalspieler Senegals musste sich einer Knie-OP unterziehen und befindet sich weiter im Aufbautraining. Zu einem Einsatz kam er nicht. Und eine Perspektive bei Bayern hat er auch nicht.