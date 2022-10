Bayern-Quartett um Thomas Müller vor Rückkehr: Manuel Neuer weiter fraglich

Am Freitag trainierten die zuletzt angeschlagenen Thomas Müller, Serge Gnabry und Alphonso Davies an der Säbener Straße. Manuel Neuer fehlte erneut, sein Einsatz gegen den SC Freiburg steht auf der Kippe. Lucas Hernández arbeitete weiter an seinem Comeback.

Thomas Müller trainierte am Freitag wieder an der Säbener Straße. (Archivbild)

München - Dass Kapitän und Torhüter Manuel Neuer auch am Freitag nach seiner Prellung am Schultereckgelenk nicht trainieren konnte, ist kein gutes Zeichen. Sven Ulreich bereitet sich darauf vor, wie beim 4:2 in Pilsen auch am Sonntag gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) seinen Stellvertreter-Job auszufüllen.

Bei Jamal Musiala entscheidet die internistische Untersuchung nach überstandener Corona-Infektion (sofern er sich rechtzeitig freitesten kann) über einen Kaderplatz. Wenn überhaupt, kommt er nach fünf Tagen häuslicher Isolation nur für eine Joker-Rolle infrage.

Da wird dem 19-Jährigen die Nachricht gutgetan haben, dass er auf der noch 20 Talente umfassenden Shortlist für den Golden-Boy-Award steht. Seit 2003 verleiht "Tuttosport" diese Auszeichnung an das weltweit beste U21-Talent. Vorjahressieger: Pedri vom FC Barcelona, damals vor den Bundesliga-Stars Jude Bellingham (Borussia Dortmund) und eben Musiala. Die Verleihung findet am 7. November in Turin statt.

Hernández nimmt Lauftraining auf

Dagegen stand ein Quartett um Thomas Müller am für die Mannschaft trainingsfreien Tag auf dem Platz. Müller, der in Pilsen wegen Rückenproblemen ausgewechselt werden musste, drehte einige Laufrunden. Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie) und Alphonso Davies (Schädelprellung) trainierten unter Anleitung von Julian Nagelsmann, wirken fit. Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme), der ebenfalls unter der Woche fehlte, machte einen besseren Eindruck als am Donnerstag und könnte in den Kader zurückkehren.

Großes Hallo bei den Kollegen als Lucas Hernández (26) am Freitag nach seinem Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich beim 2:0 gegen den FC Barcelona am 13. September das Lauftraining aufnehmen konnte. Der Franzose strebt ein Comeback noch Ende Oktober, spätestens Anfang November an.