Bayern-Klatsche in Bochum: Kimmich und Nagelsmann werden deutlich

Im Hinspiel hatte der FC Bayern den VfL Bochum noch mit 7:0 vermöbelt - am Samstag kassierten die Münchner die Revanche. Nach der 2:4-Klatsche im Pott richtet sich der Fokus nun auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Salzburg.

Bochum - Furioser Kantersieg im Hinspiel, peinliche Pleite im Rückspiel - Spitzenreiter FC Bayern ist ohne Kapitän Manuel Neuer mächtig ins Straucheln geraten. In Abwesenheit ihres Stammtorhüters unterlagen die Münchner beim Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4), Verfolger Borussia Dortmund könnte den Rückstand am Sonntag mit einem Sieg auf sechs Punkte verkürzen. Vor 8.500 Zuschauern im Ruhrstadion nahmen die Bochumer in furioser Manier Revanche für das deutliche 0:7 Mitte September in München.

Bayern-Pleite beim VfL Bochum: Kimmich wird deutlich

Die Torschützen Christopher Antwi-Adjei (14), Jürgen Locadia (38./Handelfmeter), Christian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44,.) brachten den hohen Favoriten um den vierten Sieg in Serie und verdarben ihm die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch bei RB Salzburg. Daran konnte auch die beiden Münchner Treffer durch Robert Lewandowski (9./75.) nichts ändern.

"Wir haben heute über das komplette Spiel unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt und eigentlich alle Tugenden, die es braucht, um ein Spiel zu gewinnen, vermissen lassen", meinte ein sichtlich angefressener Joshua Kimmich nach der Partie bei "Sky" und wurde deutlich: "Das hatte heute keine taktischen Gründe. Wir sind sogar noch mit 1:0 in Führung gegangen und bekommen dann in 20, 25 Minuten vier Tore. Da muss sich jeder einzelne hinterfragen, ob er heute alles reingehauen hat und ob das alles ist, was wir Woche für Woche auf den Platz bringen."

Nagelsmann selbstkritisch: "Hätte schneller reagieren müssen"

Kurios: Während Kimmich seinen Trainer und dessen Taktik in Schutz nahm und mangelnde Einstellung als Grund für die Niederlage ausmachte, äußerte sich Julian Nagelsmann genau gegenteilig. "Wir hatten heute eine Idee, die wir nicht gut umgesetzt haben. Deshalb gibt es von mir auch keine große Kritik, was die Mannschaft angeht. Ich hätte schneller reagieren und umstellen müssen", meinte Nagelsmann nach der Partie.

Der Bayern-Coach weiter: "Es war ein beschissenes Spiel, das sollte uns nicht passieren. Es war einfach ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, was nicht geht." In der Kabine sei er zur Pause allerdings nicht laut geworden: "Wenn du nach 45 Minuten 1:4 hinten liegst, muss jeder Spieler selber merken, dass es offensichtlich Grütze war, was wir hier heute in der ersten Halbzeit abgeliefert haben."

Allzu viel Zeit für die Aufarbeitung der vierten Bundesliga-Niederlage bleibt den Münchnern nicht. Am kommenden Mittwoch steht für die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Salzburg an. Bis dahin sollten die wahren Gründe für die schlechte Leistung am Samstag unbedingt gefunden sein.