FC-Bayern-Flügelflitzer Kingsley Coman im AZ-Interview: "Wir müssen uns auf jeden Fall steigern"

Kingsley Coman spielt seit 2015 beim FC Bayern. Im exklusiven AZ-Interview spricht der Franzose darüber, was besser werden muss, seine persönliche Zukunft und seinen persönlichen Lieblingssatz im Bairischen.

München - Kingsley Coman geht mit dem FC Bayern in die neunte Saison. Dabei gilt der Franzose als Mann für die großen Momente. Coman köpfte die Münchner 2020 zum Sieg in der Champions League. Und auch in der vergangenen Saison ebnete der 27-Jährige mit seinem Tor gegen Paris Saint-Germain den Weg ins Viertelfinale. An diesen Erfolgen will Coman in der kommenden Spielzeit anknüpfen.

AZ: Herr Coman, wenn ich mit Bayern-Fans über Sie spreche, kommt angesichts Ihrer langen Verletzungshistorie direkt die Frage: Ist Kingsley gesund? Ist er fit? Also, gerne weitergereicht: Wie geht's Ihnen?

KINGSLEY COMAN: Es geht mir sehr gut. Ich habe bisher eine Trainingseinheit ausgesetzt - und wir hatten schon mehr als 15 seit Start der Vorbereitung. Die Quote ist gut, denke ich.

FC Bayern: Coman heiß auf die neue Saison

AZ: Wie trainiert es sich bei der Hitze in Tokio?

Wir sind Athleten, das geht schon. Zudem ist alles so geregelt, dass wir auch bei sieben Stunden Zeitverschiebung so schnell wie möglich in den Rhythmus kommen, um im Training gleich wieder unsere Leistung abrufen zu können.

Sie kamen 2015 von Juventus Turin zum FC Bayern, gehen nun in Ihre neunte Saison. Was sind Ihre persönlichen Ziele?

Ich will wie immer alles geben und diesmal in der ganzen Saison sehr gute Leistungen zeigen. Letzte Saison hatte ich eine gute Rückrunde, aber vor der WM in Katar weniger gute fünf Monate. Nun will ich versuchen, ein hohes Level konstant zu halten.

Flügelstürmer Kingsley Coman beim Testspiel des FC Bayern im Rahmen der Asienreise gegen Champions-League-Sieger Manchester City. © imago

Und mit der Mannschaft?

Das Ende der letzten Saison war sehr gut für uns, die Erleichterung riesig, die Emotionen überwältigend, weil es so eng und spannend war. Wir müssen es kommende Saison aber insgesamt besser machen, wollen konstanter spielen. Auch im DFB-Pokal haben wir Nachholbedarf. Es ist mittlerweile drei Jahre her, also schon viel zu lange, dass wir den Pokal gewonnen haben.

Coman: "Wir werden Stück für Stück besser"

Die Saison 2022/23 war ein Wellental, milde ausgedrückt: recht turbulent.

Ja, vor der WM in Katar waren wir sehr gut drauf, konnten uns im Februar noch gegen Paris Saint-Germain in der Champions-League durchsetzen. Im Viertelfinale sind wir gegen den späteren Champion Manchester City ausgeschieden. Aber klar ist: Wir müssen uns auf jeden Fall steigern.

Wie schwierig war es, sich nach der Entlassung von Julian Nagelsmann Ende März im Endspurt der Saison auf den neuen Trainer Thomas Tuchel einzustellen?

Als er im Frühjahr zu uns kam, hat er viele neue Ideen mitgebracht. Aber wir hatten zu wenig Zeit, intensiv zu trainieren. Ab Anfang April standen alle drei Tage wichtige Spiele an, es ging ja für den Trainer gleich mit dem Duell gegen Borussia Dortmund los. Nun aber haben wir eine komplette Vorbereitung. Ich bin sicher, dass die Zeit für uns spricht und wir Stück für Stück, Trainingseinheit für Trainingseinheit besser werden.

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann (l) tröstet Kingsley Coman, der nach einer roten Karte vom Platz geht. © Matthias Balk/dpa

Coman gehört mit 27 Jahren schon zu den "Alten" im Bayern-Kader

Nur neun ausländische Spieler waren länger als Sie beim FC Bayern unter Vertrag.

Das macht mich sehr stolz, weil es heißt, dass ich meine Leistung über all die Jahre gebracht habe. Es bedeutet mir sehr viel. Ich bin mit meinen 27 Jahren jetzt schon einer der Alten (lacht). . . Es gibt nicht so viele Spieler, die schon so lange hier sind. Beim FC Bayern musst du jeden Tag um deinen Platz kämpfen und beweisen, dass du in die erste Elf gehörst.

Sind Sie unter Tuchel weiter Mitglied im Mannschaftsrat?

Meistens. Manu Neuer, Thomas Müller und Jo Kimmich sind fest dabei, außerdem hilft auch die Meinung von anderen Spielern wie Matthijs de Ligt, Leon Goretzka oder Serge Gnabry. Wir sprechen immer für alle.

Coman will beim FC Bayern mehr Verantwortung übernehmen

Wollen Sie dank Ihres Standings künftig mehr Verantwortung übernehmen?

Ich versuche es, ja. Aber du musst es in dir haben, dafür bereit sein. Es funktioniert nicht, wenn dir jemand aufträgt, dass du nun in diese Rolle schlüpfen musst. Nun, da ich älter geworden bin und mittlerweile viele Spieler jünger sind als ich, ist es einfacher für mich, dank meiner Erfahrung den Jungen Ratschläge zu geben. Um in der Position zu sein, musst du deine Leistung zeigen. Dann hast du das Selbstvertrauen und kannst anderen helfen. Wenn du erst noch um deinen Platz in der Mannschaft kämpfen musst, geht das nicht. Ich komme mit allen gut zurecht und will vor allem den jungen Spielern helfen, so gut ich kann.

Kingsley Coman bei der Teampräsentation des FC Bayern in der Allianz Arena. © imago/ActionPictures

Ihr Vertrag läuft bis 2027. Wenn Sie den erfüllen, wären Sie wie Vereinslegende Franck Ribéry ebenfalls zwölf Jahre bei Bayern.

Das wäre ein Traum. Aber das ist noch weit weg.

Könnten Sie sich sogar vorstellen, bei Bayern Ihre Karriere zu beenden?

Alles ist möglich.

Coman spricht erste Worte auf Bairisch

Um das gegenüber den Lesern zu betonen: Wir haben nahezu das gesamte Interview auf Deutsch geführt: Chapeau!

Ich mache noch Fehler, kann mich aber immer besser unterhalten, in einem Gespräch auch mal in die Tiefe gehen.

Urbayer Thomas Müller verstehen Sie?

Ja, klar.

Fester Bestandteil der Mannschaft: Kingsley Coman (l.), hier neben Manuel Neuer (m.) und Thomas Müller. © sampics/Augenklick

Auch wenn er bairisch redet?

Nein (lacht). Aber er ist der Einzige im Kader, der noch Bairisch spricht.

Und Ihr Bairisch?

Schwierig. Von den Physiotherapeuten habe ich einen Satz gelernt, den ich mag: ‚I bin miad.'