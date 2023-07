FC-Bayern-Youngster Frans Krätzig feiert Profi-Debüt – und verteidigt direkt gegen die Superstars

Frans Krätzig überzeugt beim seinem Profi-Debüt für den FC Bayern gegen Champions-League-Sieger Manchester City. Wird der 20-Jährige zu einer echten Alternative auf der Linksverteidiger-Position?

Tokio - Der Stadionsprecher hatte alle Mikrofone voll zu tun beim ersten Testspiel des FC Bayern auf der Asienreise gegen Manchester City. 13 Mal wechselte Thomas Tuchel bei der 1:2-Niederlage aus, sein Gegenüber Pep Guardiola zehn Mal.

Klingt nach inoffiziellem Weltrekord. 23 Wechsel von 22 Startspielern. Mitleid haben musste man mit dem guten Mann am Stadionmikro, der nach Anstoß der zweiten Halbzeit 19 Wechsel (Bayern elf, City acht) auf Japanisch und Englisch durchsagen musste.

Testspiel gegen Manchester City: Frans Krätzig gibt Profi-Debüt für den FC Bayern

Ein schier endloser Namenswust. Was viel einfacher war: Jeweils Mitte einer Halbzeit verkündete die Stadionregie den Fans im Nationalstadion Tokios die vereinbarte Trinkpause namens "Waterbreak". Die Erfrischung brauchten die Profis auch bei noch rund 30 Grad um 20 Uhr bzw. 21 Uhr Ortszeit im Land der nun längst untergegangenen Sonne.

Im Spiel gegen den Champions-League-Sieger könnte ein Stern am Bayern-Himmel aufgegangen sein – der von Frans Krätzig. Ja, richtig gelesen. Frans mit "s", nicht mit "z". Ein Vorname, der in Schweden sowie in den Niederlanden eher geläufig ist und "zum Stamm der Franken gehörend", also der "Franke" bedeutet. Andere Namensforscher führen Frans auf Francesco, den kleinen Franzosen, zurück.

Keine Angst vor großen Namen: Frans Krätzig überzeugt gegen Manchester City

Egal – ob Franke oder Franzose, Hauptsache gute Leistung. Denn dieser Krätzig, 20 Jahre jung, kam 2017 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg zum FC Bayern. Also doch eher die Franken-Theorie!

Viel wichtiger: Sein couragierter Auftritt als Linksverteidiger in der zweiten Halbzeit als Ersatz von Alphonso Davies, Krätzig spielte bissig in den Zweikämpfen, agierte mit Übersicht und Wucht nach vorne wie bei seiner Vorlage, aus der nach dem gescheiterten Abschluss von Paul Wanner das 1:1 durch Mathys Tel entstand. Er kam auf 39 Ballkontakte, spielte 20 angekommene Pässe (71,4 Prozent), gewann drei von vier Zweikämpfen.

"Es ist schon cool hinten links": Frans Krätzig hat neue Position beim FC Bayern gefunden

Der Frans kann's! Ein prima Debüt bei den Profis von Linksfuß Krätzig, der in der Regionalliga-Spielzeit 2022/23 auf 32 Einsätze kam, dabei zwei Tore erzielte und drei auflegte. Erst zum Rückrundenstart im Februar hatte Holger Seitz, der Chefcoach von Bayerns zweiter Mannschaft, den gelernten zentralen Mittelfeldspieler auf die neue Position versetzt.

"Es ist schon cool da hinten links", sagte Krätzig im Frühjahr und beschrieb sein neues Aufgabenprofil: "In erster Linie geht es darum, das Tor zu verteidigen und nicht zu offensiv zu denken. Wenn ich Aktionen nach vorne habe, helfen mir natürlich die Qualitäten, die ich jahrelang im offensiven Mittelfeld gelernt habe."

Raphael Guerreiro fällt aus: Die Chance für Frans Krätzig beim FC Bayern?

Wird Krätzig (Vertrag bis 2025) eine ernsthafte Linksverteidiger-Alternative für Tuchel? Vor allem, da Neuzugang Raphael Guerreiro wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade rund sechs Wochen ausfallen wird?

In den weiteren Testspielen der Asien-Reise des FC Bayern könnte das Talent weitere Minuten sammeln, wenn Tuchel seine Strategie einer maximalen Einsatzzeit von 45 Minuten pro Akteur weiter durchzieht – vielleicht schon am Samstag (12.00 Uhr), erneut in Tokio, gegen das japanische Erstliga-Team Kawasaki Frontale.

Krätzig, Wanner und Ibrahimovic: Trainer Thomas Tuchel hat die FC-Bayern-Talente im Blick

Neben den am Bayern-Campus ausgebildeten und bereits etwas etablierteren Paul Wanner (17), Arijon Ibrahimovic (17) und Gabriel Vidovic (19/letzte Saison an Vitesse Arnheim ausgeliehen) sind bei dieser Vorbereitungsreise drei weitere Talente dabei. Wie Krätzig kamen auch Aleksandar Pavlovic (19), ein Mittelfeld-Achter, der zum Ende der vergangenen Saison bereits zwei Mal in Tuchels Profi-Kader stand, und Innenverteidiger Antonio Tikvic (19) gegen City zum Einsatz. Der dritte mitgereiste Torhüter Ritzy Hülsmann (19) wartet noch auf sein Profi-Debüt.

Trainer Tuchel will sich die Entwicklung aller Youngster genau anschauen – und dann im August entscheiden, ob eine Leihe zu einem anderen Verein sinnvoll wäre.