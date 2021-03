Bayern-Aus zum Jahresende: Uli Hoeneß bringt Karl-Heinz Rummenigge für DFB in Stellung

Am Ende des Jahres ist für Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern Schluss. Im Rahmen des Länderspiels gegen Island bringt ihn Ehrenpräsident Uli Hoeneß als DFB-Vertreter bei der UEFA und FIFA ins Spiel - und kritisiert die aktuelle Besetzung.

München - Wenn am Ende des Jahres auch Karl-Heinz Rummenigge seine Zügel beim deutschen Rekordmeister in die Hände von Nachfolger Oliver Kahn legt, geht beim FC Bayern eine Ära zu Ende. Für die Zeit danach wird Rummenigge für eine Position im Weltfußball in Stellung gebracht - nämlich von Uli Hoeneß.

Hoeneß kritisiert Missstände beim DFB

In Sachen Außendarstellung fordert Hoeneß auch eine vollständige Neuausrichtung des DFB. Im Moment sitzt der ehemalige Finanzvorstand von Schalke 04, Peter Peters, im Exekutivkomitee der UEFA, obwohl dieser laut Hoeneß "bei Schalke nicht gerade gute Arbeit geleistet hat." Auch, dass Peters für den FIFA-Rat als deutscher Vertreter kandidiert, missfällt dem ehemaligen Bayern-Präsident.

Stattdessen solle man bei DFB zukünftig auf Karl-Heinz Rummenigge setzen, der "beide Ämter irgendwann übernehmen soll, das heißt das Amt des DFB bei der UEFA und bei der FIFA", erklärte Hoeneß bei "RTL". Die Gründe dafür seien eindeutig: "Der hat ein Netzwerk, der ist anerkannt, der ist akzeptiert. Dann hätte man mal diese Flanke geschlossen. Das wäre mal ein erster Anfang."

Ob Rummenigge diesen Posten auch übernehmen würde, ist bislang nicht klar: "Ich glaube, er würde sich da schon geehrt fühlen. Er würde dem deutschen Fußball einen fantastischen Gefallen tun", sagte zumindest seiner Weggefährte Hoeneß. "Ich bin völlig ungeeignet für ein Amt in einem Verband", hatte Rummenigge im vergangenen Sommer noch gegenüber der "dpa" gesagt: "Ich habe nicht vor, irgendeinem Gremium anzugehören."

Rundumschlag gegen DFB-Bosse

Auch der restliche Teil der obersten DFB-Riege bekam am Donnerstagabend sein Fett weg: "Ich bin überzeugt, dass hier personelle Veränderungen getroffen werden müssen", so Hoeneß, der gegen Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge polterte: "Der Generalsekretär ist für mich in dieser Position völlig überfordert. Der Schatzmeister ist ein Arbeitsrechtler", redete sich Hoeneß etwas in Rage.

Wie gewohnt nahm der 69-Jährige dabei kein Blatt vor den Mund: "Und wir wissen ja: Die Steuerfahndung geht beim DFB so oft ein wie ein Briefträger." DFB-Präsident Fritz Keller erhält währenddessen die Unterstützung des neuen TV-Experten: "Es muss klar sein, wer der Chef ist. Das ist in meinen Augen der Präsident, dafür haben sie ihn ja gewählt. Doch bisher kriegt er nur Prügel zwischen die Beine geschmissen."