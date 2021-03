Einzelkritik: Bayern-Block zeigt sich in hervorragender Form - Musiala gibt sein Debüt

Mit gleich fünf Bayern-Spieler in der Startelf gegen Island feiert die deutsche Nationalmannschaft einen deutlichen 3:0-Sieg zum Auftakt der WM-Qualifikation. Die Noten.

Zum Start in die WM-Qualifikation gegen Island hat Bundestrainer Joachim Löw auf einen Bayern-Block gesetzt. In Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sané standen gleich fünf Spieler des Rekordmeisters in der Startelf – eine gute Idee.

Die DFB-Kicker in der Einzelkritik

Manuel Neuer - Note 3: So wenig Arbeit ist er von seinem Job beim FC Bayern wirklich nicht gewohnt. Brachte den Abend aber über die Bühne, ohne einzunicken.



Emre Can - Note 3: Der Dortmunder rückte für Marcel Halstenberg nach hinten links – der Leipziger musste wie Jonas Hofmann corona-bedingt abreisen. Wenig zu tun hinten, weshalb er einmal sehr energisch die Kugel nach vorn trieb, dort aber nicht wirklich gebraucht wurde. Lief auch so.



Matthias Ginter - Note 3: Klar kann der auch zentral spielen – der Mann ist schließlich Weltmeister! Vor größere Probleme sah er sich gegen Islands Offensive nicht gestellt.

Bestnote für Spielmacher Kimmich

Antonio Rüdiger - Note 3: Verhinderte den Anschlusstreffer (26), indem er seinen Körper noch in die Schussbahn bugsierte. Hätte kurz vor der Pause nach Kimmich-Flanke fast das 3:0 geköpfelt.



Lukas Klostermann - Note 3: Ließ sich bei der einzigen Torchance der Isländer in Halbzeit eins (26.) im Zweikampf abkochen. Ansonsten stabil hinten.

Joshua Kimmich - Note 1: Brauchte keine zwei Minuten für einen seiner Chip-Bälle hinter die Abwehr: Sekunden später stand es 1:0. Fünf Minuten später schickte er Sané steil: Sekunden später stand es 2:0. Ein Sechser, der Spielmacherpässe spielt: eine Augenweide.



Leon Goretzka - Note 2: Profitierte nach zwei Minuten vom blinden Verständnis des Bayern-Blocks: Chip Kimmich, Ablage Gnabry, Tor Goretzka – einfach schön. Und sonst? Gewohnt energisch, stets zielführend.

Bayerische Offensivpower mit Goretzka, Gnabry und Sané

Ilkay Gündogan - Note 2: Der Umschalter vom Dienst diesmal nicht so torgefährlich wie zuletzt in der Premier League – bis er eine Lücke in Islands Defensive entdeckte und aus 20 Metern abzog: 3:0 (56.).



Leroy Sane - Note 2: Bewies schon in Minute sieben nach feinem Pass des Kollegen Kimmich sein Auge für den freien Mann: Pass auf Havertz, 2:0. Versuchte wie immer viel, ging oft steil: Aktivposten.



Kai Havertz - Note 2: Der 21-Jährige durfte in der Offensive anstelle seines Chelsea-Vereinskollegen Timo Werner ran. Traf nach perfekter Sané-Vorarbeit gleich mal zum 2:0 (7.), per Schuss ins lange Eck.



Serge Gnabry - Note 2: Verarbeitete den Chip Kimmichs mit dem Rücken zum Tor auf bestmögliche Weise: als Vorlage für Goretzka. Spektakulärer Pfostenknaller (70.): Hätte ein Tor verdient gehabt.

Bayern-Juwel Musiala feiert sein DFB-Debüt

Florian Neuhaus - Note 3: Kam für Goretzka (70.), fügte sich gut ein. Mehr nicht.

Timo Werner - Note 3: Durfte dann doch noch für ein paar Minuten ran, für den Kollegen Havertz. Hatte aber keine Szene mehr.



Jamal Musiala - Note 3: Länderspieldebüt für das Bayern-Talent. Die meisten DFB-Mitspieler kennt er ja schon: von der Säbener Straße.

Amin Younes: Kam zu spät für eine Bewertung.