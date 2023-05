Banner-Flut in der Südkurve des FC Bayern: Erneut deutliche Kritik an Oliver Kahn und Co.

Mit seinem Führungsstil hat es sich Oliver Kahn bei großen Teilen der Ultras verspielt. Während des Heimspiels gegen Hertha BSC werden in der Südkurve zahlreiche Banner gezeigt. Die Botschaft an den Vorstandsvorsitzenden und seine Kollegen aus der Vereinsführung ist eindeutig.

Vorstandsboss Oliver Kahn gerät beim FC Bayern immer mehr in die Kritik.

München - Die Führungsetage steht bei den Ultras des FC Bayern weiter scharf in der Kritik. Schon während des Champions-League-Heimspiels gegen Manchester City wurden die Bosse mit einem Banner vor der Südkurve direkt adressiert. Sportliche Ziele könne man hinterfragen, die Werte des Vereins allerdings nicht, lautete die Botschaft.

Banner-Flut beim Heimspiel gegen Hertha BSC

Beim Heimspiel gegen Hertha BSC (2:0) legten die Ultras nach. Zu Beginn der Partie wurden zahlreiche Banner mit verschiedenen Aufschriften gezeigt. Unter dem Motto "Unser FC Bayern AHEAD", das auf einem großen Spruchband unterhalb des Mittelrangs befestigt war, forderten sie Leitlinien wie "Gesellschaftliche Verantwortung", "Teil der Bundesliga", "Mitgliederverein", "Nachhaltige Entwicklung", "Ein Verein für alle", "Mia san Mia", "Mit Hirn und Herz", "Rot und weiß".

Die Südkurve zeigte zu Beginn des Heimspiels gegen die Hertha zahlreiche Transparente. © IMAGO / ActionPictures

Von der Aktion dürfte sich Kahn im besonderen angesprochen fühlen. Nach seiner Amtsübernahme im Jahr 2021 führte der einstige Weltklasse-Torhüter in der Geschäftsstelle ein strategisches Projekt namens "FC Bayern AHEAD" ein, um ein gemeinsames, vereinsübergreifendes Leitbild zu erarbeiten. Bei Teilen der Mitarbeiter kam der doch recht theoretische und unternehmensberaterische Ansatz allerdings nicht besonders gut an.

Bayern-Ultras erarbeiten eigene "FC Bayern AHEAD"-Richtlinien

Das ist auch den Ultras längst aufgefallen. Sie sorgen sich schon seit längerem um die Werte des Klubs und haben daher zuletzt ihre eigenen "FC Bayern AHEAD"-Leitlinien erarbeitet. Insgesamt entstanden so elf konkrete Richtlinien, an denen sich die Verantwortlichen orientieren sollen. Sie wurden am Sonntag veröffentlicht und im Rahmen des Heimspiels gegen die Hertha auf großer Bühne präsentiert.

Inhaltlich sind die Kernpunkte unterschiedlich. Der Verein solle zu seinen Mitarbeitern und Mitgliedern ein familiäres Verhältnis pflegen und sich auf seine Wurzeln in der Region besinnen, heißt es dort etwa. Auch die Wahrung der Vereinsfarben rot und weiß werden thematisiert. Zudem solle sich der Klub zur Bundesliga bekennen und sich für die Erhaltung der 50+1-Regel einsetzen.

Hier die komplette Mitteilung der Südkurve München vom Sonntag samt Erläuterung der elf Kernpunkte:

Unser FC Bayern AHEAD

MIA SAN MIA

FC BAYERN-FAMILIE

REGIONAL VERWURZELT

MIT HIRN UND HERZ

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

MITGLIEDERVEREIN

TEIL DER BUNDESLIGA

123 JAHRE GESCHICHTE

GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTLICH

EIN VEREIN FÜR ALLE

ROT UND WEISS

MIA SAN MIA

Dieser Ausspruch sollte nicht nur Phrase, sondern Ausdruck eines selbstbewussten Selbstverständnisses sein, die Dinge auf unsere eigene Art anzugehen. Das ist die Grundlage unseres Erfolges als einer der bedeutendsten Fußballvereine in Europa.

FC BAYERN-FAMILIE

Der FC Bayern hat die Größe eines Weltkonzerns und hat es trotzdem jahrelang mehr oder weniger geschafft, im Umgang zwischen Funktionären, Mitgliedern, Spielern und Mitarbeitenden so etwas wie ein familiäres Verhältnis zu wahren. Der Umgang untereinander muss unserer Meinung nach auch bei unterschiedlichen Meinungen und Einstellungen von Respekt, Loyalität und Verantwortung geprägt sein. Auch wenn man es mal kracht, müssen wir uns am Ende immer zusammenraufen können.

REGIONAL VERWURZELT

Der FC Bayern begeistert Fans weltweit und darauf sind wir stolz. Dabei sollten die regionalen Wurzeln des Vereins in München und Bayern sowie die Bindung zur Fanbasis dort nicht verloren gehen. Ohne diese Basis verlieren wir, wer wir sind.

MIT HIRN UND HERZ

Der Profi-Fußball ist gerade bezüglich Transfersummen und Spielergehältern vollkommen abgehoben und dem Bezug zur Realität der „normalen Menschen“ enteilt. Der FC Bayern hat lange Zeit versucht – auch wenn er sich den Marktbedingungen nicht verschließen kann – ein gewisses Maß einzuhalten und nicht jeden Irrsinn mitzumachen. Im europäischen Vergleich haben wir diesen Nachteil durch Leidenschaft und Teamgeist wettgemacht. Der FC Bayern sollte seine herausragende Bedeutung im europäischen Fußball nutzen, den Wahnsinn um Transfersummen und Spielergehälter zu reglementieren, statt hier die eigenen Prinzipien aufzugeben.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Ein wichtiger Baustein des sportlichen Erfolges war seit jeher der Einsatz junger Spieler, die sich zu herausragenden Weltklassesportlern, Führungscharakteren und Identifikationsfiguren entwickelt haben. Sie sind unserem Verein über lange Zeiträume treu geblieben und haben für das Team stabilisierende Achsen gebildet. Die Ausbildung solcher Spieler und das Vermitteln des Bayern-Gens am Campus muss weiterhin hohe Priorität haben. Die Spieler sollten nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten und relevante Einsatzzeit auf hohem sportlichem Niveau erhalten. Superstars wie aufstrebende Talente müssen sich dabei bewusst sein, dass niemand größer als der Verein ist. Die deutsche Meisterschaft bleibt der sportliche Zielpunkt.

MITGLIEDERVEREIN

Der FC Bayern gehört mit seinen 300.000 Mitgliedern zu den größten Vereinen der Welt. Gegenüber den Mitgliedern muss der Verein eine wertschätzende und transparente Kommunikationskultur führen, Räume für den Austausch unter den Mitgliedern schaffen und die Wünsche der Mitglieder wo möglich in Entscheidungsprozesse einbeziehen.

Die Kultur des kontroversen Meinungsaustauschs auf Jahreshauptversammlungen trägt zum Charme unseres Vereins bei. Mitbestimmung anstelle von aufdiktierten Investoreninteressen stärkt die Identifikation mit dem Verein. Hieran wollen wir festhalten und 75%+1 der Stimmanteile und somit die komplette Kontrolle beim Mutterverein belassen.

Wir setzen uns dementsprechend für den Erhalt der 50+1-Regel als Garant demokratischer Strukturen im deutschen Profifußball ein.

TEIL DER BUNDESLIGA

Der FC Bayern ist seit dem Aufstieg 1965 ununterbrochen Teil der Bundesliga. Mit 34 Spielen ist sie der ehrlichste aller Wettbewerbe und auch durch ihr hohes Zuschaueraufkommen das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Die Bundesliga wird weltweit geschätzt, die lebendige Fankultur in den deutschen Stadien ist ein Markenzeichen.

Als Rekordmeister müssen wir uns dieser Liga verpflichtet fühlen. Die Bundesliga muss ein spannender Wettbewerb bleiben bzw. wieder Attraktivität zurückgewinnen. Wir treten für eine gleichmäßigere Verteilung von Einnahmen aus der Zentralvermarktung und höhere Beteiligung der Ligen an Einnahmen der Verbände (FIFA, UEFA) ein. Reformen (Europacup, Klub-WM) oder Neueinführungen von Wettbewerben (Super League), die den Stellenwert der Bundesliga gefährden, stehen wir deswegen skeptisch und ablehnend gegenüber.

123 JAHRE GESCHICHTE

Wir stehen auf den Schultern von Giganten. Einige außergewöhnliche Akteure haben den FC Bayern geprägt und an die Spitze des Weltfußballs geführt. Aber auch ihre bemerkenswerten Leistungen beruhten auf der Mithilfe und Zuarbeit vieler anderer Spieler, Trainer und Mitarbeiter, die einen Teil dazu beigetragen haben, den FC Bayern zu dem zu machen, was er heute ist. Große Triumphe, bittere Niederlagen und gravierende gesellschaftliche Umbrüche sind Teil unserer Vereinsgeschichte. Insbesondere die Verfolgung und Ermordung von Vereinsmitgliedern während des Dritten Reichs sind prägend für die Haltung unseres Vereins. So wie wir die berühmten, aber auch die eher unbekannten ehemaligen Bayern wertschätzen wollen, wollen wir uns auch die fürchterlichsten Zeiten unserer Vereinsgeschichte bewusst machen. Der FC Bayern ist ein Traditionsverein, wir müssen seine Geschichte hochhalten.

GESELLSCHAFTLICHE RELEVANZ

Der FC Bayern hat aufgrund seiner Größe, seiner gesellschaftlichen Relevanz und der Breite seiner Anhängerschaft eine herausragende gesellschaftliche Position und damit auch Verantwortung. Seine Spieler sind Vorbilder für Millionen Kinder und Erwachsene. Der FC Bayern, seine Mitglieder und Fans stehen für eine Vielzahl von sozialen und karitativen Aktivitäten und gesellschaftspolitische Positionierung. Der Weg dieser Aktivitäten und des Zeigens von Haltung muss fortgesetzt und ausgebaut werden. Glaubwürdigkeit bedeutet aber auch, dies in Einklang mit der Auswahl seiner Partnerschaften zu bringen. Fußball allgemein und der FC Bayern speziell ist gesellschaftlich relevant, daraus erwächst Verantwortung.

EIN VEREIN FÜR ALLE

Auch wenn die erste Mannschaft der Männer, die Amateure, der Frauenfußball und die angegliederten Jugendabteilungen das Steckenpferd unseres Vereins sind, haben die anderen Abteilungen für uns ebenso hohe Relevanz. Die Förderung und weitere Professionalisierung des Frauenfußballs muss wie die Unterstützung des Breitensports auf der Agenda unseres Vereins stehen. Der FC Bayern mit seinen verschiedenen Abteilungen soll für die Menschen dieser Stadt als Ort der sportlichen Betätigung greifbar und offen sein.

ROT UND WEISS

An grundlegender Pfeilern der Vereinsidentität darf nicht gerüttelt werden. Dazu zählen neben dem Namen, den Vereinsfarben und dem Vereinswappen, auch die überwiegend rot gehaltenen Heimtrikots und die weiße Ausweichspielkleidung. Unsere rot-weiße Identität ist ein Wiedererkennungsfaktor, der sinnbildlich für die lange und einzigartige Geschichte unseres Vereins steht.

Mia san die Bayern vom rot-weißen Bayern, dem Land, das der Fußball regiert…

Südkurve München