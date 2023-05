Kurioses Interview: Bayern-Trainer Tuchel plaudert Interna aus – und bereut es sofort

Nach dem Verlust der Tabellenführung hat es beim FC Bayern in der vergangenen Woche ordentlich gebrannt. Thomas Tuchel erzählt im Live-TV versehentlich von einer "extra emotionalen" Ansprache an die Mannschaft – und bereut es gleich im nächsten Moment.

München - Zumindest mit Blick auf die Tabelle sind die Machtverhältnisse in Fußball-Deutschland aus Sicht des FC Bayern wiederhergestellt. Durch den 1:1-Ausrutscher von Borussia Dortmund am Freitag beim VfL zogen die Münchner mit einem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Hertha BSC wieder vorbei und grüßen von der Tabellenspitze.

In unbedachtem Moment: Tuchel plaudert Bayern-Interna aus

In den Tagen zuvor war die Stimmung an der Säbener Straße ordentlich angespannt, erzählte Thomas Tuchel nach der Partie bei DAZN. Nach dem Verlust von Platz eins in der Woche zuvor hatte der Bayern-Coach seinen Spielern zunächst drei Tage freigegeben, um ab Mittwoch dann mit voller Konzentration die Vorbereitung auf das Hertha-Spiel anzugehen.

In der Arbeit mit der Mannschaft hat Tuchel die Zügel deutlich angezogen, wie er in einem unbedachten Moment im Interview mit Moderatorin Laura Wontorra ausplauderte. "Wir sind sehr offen und ehrlich. Mal gibt es eine sehr emotionale Ansprache, mal keine. Diese Woche hat jeder noch eine Schippe draufgelegt", erzählte der 49-Jährige: "Wir brauchen alles. Manchmal brauchen sie etwas Feuer, das haben wir diese Woche auch schon gehabt. Heute war Ruhe angesagt, weil ich dachte, alles ist gesagt."

Bayern-Coach Tuchel mit "extra emotionaler Ansprache" an die Mannschaft

Beim Begriff "Feuer" wurde Wontorra hellhörig und bohrte nach. "Wann haben Sie Feuer gegeben?", wollte die Moderatorin wissen. "Sag ich nicht! Es war nicht im Training, da war alles gut. Aber es gab eine emotionale Ansprache", antwortete Tuchel und präzisierte: "Eine extra emotionale Ansprache."

Ein durchaus interessantes Detail, das für gewöhnlich eigentlich in der Kabine bleiben sollte! Dessen schien sich auch der Bayern-Coach umgehend bewusst gewesen zu sein. Auf eine weitere Nachfrage Wontorras, wie man sich denn eine solche Ansprache von ihm vorstellen könne, blockte er schließlich ab. "Sag ich doch nicht. Ich habe es ja jetzt schon bereut, dass ich davon gesprochen habe", erklärte er mit einem Lächeln.